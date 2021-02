Jugé pour néonazisme, le plus jeune terroriste britannique échappe à la prison

A 13 ans, il dirigeait une cellule néo-nazie depuis la maison de sa grand-mère. Agé aujourd'hui de 16 ans, un adolescent britannique, dont l'identité n'a pas été révélée, a été jugé pour terrorisme par la Haute cour criminelle de Londres, mais, au regard de son jeune âge, échappe à la prison.

L'histoire est racontée ce lundi 8 février dans plusieurs médias britanniques, parmi lesquels le DailyMail et la BBC.

Originaire des Cornouailles, à la pointe sud de l'Angleterre, l'adolescent était parvenu, en 2019, à prendre la tête d'un groupuscule d'ultra-droite d'inspiration nazie, connu des services de renseignements pour être la branche britannique de la Division Feuerkrieg (FKD), un réseau, lui, beaucoup plus large avec des connexions dans toute l'Europe.

Son histoire n'est d'ailleurs pas sans rappeler celle d'un autre adolescent, de nationalité estonienne cette fois et âgé lui aussi de 13 ans au moment des faits, qui, arrêté en avril 2020, projetait une attaque contre des intérêts américains, dont une base de l'US Army. Cet Estonien était d'ailleurs considéré comme le «commandant» du FKD.

Concernant l'adolescent britannique, ce dernier a comparu ce lundi 8 février devant l'Old Bailey, la cour criminelle de Londres, mais est ressorti libre.

Les juges l'ont néanmoins condamné via une «youth rehabilitation order» (YRO), qui pourrait se traduire en français par une «ordonnance de réadaptation juvénile».

Comme l'explique le site spécialisé InBrief, en matière de justice des mineurs, au Royaume-Uni, une YRO peut être imposée par un tribunal à un adolescent de moins de 18 ans lorsqu'il est condamné pour avoir commis une infraction pénale.

