Le vaccin d'AstraZeneca serait peu efficace contre le variant sud-africain, selon une étude

En Afrique du Sud, le vaccin contre le Covid-19 développé par AstraZeneca/Oxford ne convainc pas totalement. Une étude réalisée par l'université du Witwatersrand, à Johannesburg, lui attribue seulement 10 à 22% d'efficacité contre les formes légères à modérées du variant sud-africain. Résultat : le pays a décidé de suspendre sa campagne de vaccination.

Cet essai, qui doit encore être examiné par des pairs, a été dirigé par Shabir Madhi, professeur en vaccinologie, et réalisé auprès de 2.000 volontaires âgés de 31 ans en moyenne. Puisque «la population ciblée était à faible risque», l'université du Witwatersrand juge que l'étude «ne permet pas de statuer» sur l'efficacité du vaccin contre les formes graves de la maladie.

ChAdOx1 nCov-19 provides minimal protection against mild-moderate COVID-19 infection from B.1.351 coronavirus variant in young South African adults. Efficacy against severe COVID-19 infection from this variant was not assessed. Full article: https://t.co/wqbjnI0Lx2 pic.twitter.com/tTo3bPHJek

— Wits University (@WitsUniversity) February 7, 2021