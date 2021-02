Les célébrations du Super Bowl vont-elles entraîner un pic de contaminations ?

Après Thanksgiving, y aura-t-il un effet Super Bowl ? Suite à la victoire des Tampa Bay Buccaneers au «Raymond James Stadium», ils étaient des milliers à exulter de joie et saluer l'exploit de l'équipe menée par Tom Brady ce dimanche.

Pour limiter les risques d'une super-contamination, la jauge du stade de Tampa avait été revue largement à la baisse. Seuls 25.000 spectateurs étaient conviés à l'évènement, dont 7.500 soignants vaccinés. La distanciation sociale était de mise, aidée par l'installation de 30.000 spectateurs en carton-pâte, disséminés dans les gradins.

Le public devait obligatoirement porter un masque, hormis les moments où il mangeait et consommait des boissons.

Mais ces précautions ont-elles suffi ? Avant la grande finale du football américain, plusieurs experts avaient averti du danger sanitaire. De fait, les images de l'après match (remporté 31-9 contre Kansas City) ont alerté les observateurs. On y voit le public se rassembler en petits groupes dans les gradins, au plus près des célébrations des footballeurs.

Nombre de spectateurs ont fait tomber le masque, se tenant à quelques mètres des athlètes. Des groupes d'amis et des familles sont descendus sur le terrain pour partager la joie de la victoire contre les champions en titre.

Le mois dernier, la maire de Tampa Jane Castor, avait pourtant tenté de prendre les devants. Elle avait fait passer un décret imposant le port du masque dans la ville pendant les festivités et les jours suivants.

La mesure ne semble pas avoir dissuadé les jeunes fans, en liesse aux abords du stade ce dimanche.

VIDEO: Fans celebrate as Buccaneers win record seventh #SuperBowl .





Tampa Bay Buccaneers fans celebrate outside Raymond James Stadium as their team routed the error-strewn Kansas City Chiefs 31-9 to win a record seventh Super Bowl pic.twitter.com/J4OvzVtzDS

— AFP News Agency (@AFP) February 8, 2021