Qui pour devenir le prochain maire de New York ?

Qui succèdera à Bill de Blasio ? L'actuel maire de New York ne peut pas se présenter à sa propre succession car il termine son deuxième mandat consécutif, le maximum autorisé par la loi de la ville. Et la bataille pour le remplacer en novembre prochain s'annonce féroce.

Andrew Yang

Il est le candidat le plus connu du grand public. Et pour cause, Andrew Yang était candidat à la présidentielle américaine de 2020 du côté des démocrates, et a réussi une campagne plus longue qu'envisagé du côté des observateurs. Une idée fixe était au centre de son programme : un revenu universel de 1.000 dollars à chaque Américain. Une fois son retrait de la campagne annoncé, il a continué de faire campagne pour les démocrates, et est régulièrement apparu sur CNN pour analyser la situation politique.

Celui qui s'est fait connaître pour sa première carrière d'entrepreneur a confirmé le 14 janvier dernier qu'il visait la mairie de New York. La primaire démocrate aura lieu le 22 juin prochain. Et autant dire que dans cette ville très progressiste, gagner la primaire démocrate fait de vous l'immense favori. Le dernier républicain à l'avoir emporté est Rudy Giuliani, avocat de Donald Trump et maire de New York entre 1994 et 2001. Selon un sondage publié par l'Education Reform Now Advocacy (ERNA), Andrew Yang est aujourd'hui le grand favori.

Eric Adams

Selon la même enquête d'opinion, Eric Adams est le second choix des électeurs new-yorkais à près d'un an du scrutin (l'élection aura lieu le 2 novembre prochain). Candidat déclaré depuis novembre dernier, le président du district de Brooklyn, ancien agent de police et défenseur du droit de porter des armes à feu, vise désormais la mairie de New York.

Connu du public local pour ses déclarations parfois enflammées, il se place en opposition avec Bill de Blasio, très souvent critiqué et au centre de différents scandales personnels. Politicien élu depuis plus d'une décénnie à New York, il pourrait rattraper son retard sur Andrew Yang grâce à sa plus grande connaissance du terrain.

Maya Wiley

Autre candidate déclarée qui pourrait grimper dans les sondages : Maya Wiley. Cette dernière a travaillé comme conseillère de Bill de Blasio pendant son mandat, et est une habituée des plateaux télévisés où elle intervient pour ses connaissances judiciaires en tant qu'avocate.

Son principal point faible est de ne jamais avoir été élue, et d'être une novice dans le monde de la politique. Malgré sa proximité avec Bill de Blasio, elle n'a pas hésité à s'écarter de son mentor en appelant ses concitoyens à voter pour elles s'ils en avaient marre d'avoir «la même et vieille rengaine».

I'm on the move, and I'm running to be the next Mayor of New York City. Join me >> https://t.co/6dpJboL0RR pic.twitter.com/bLP3MivYaM — Maya Wiley (@mayawiley) October 8, 2020

Dianne Morales

Réforme de la police, revenu universel... L'ancienne dirigeante d'une ONG propose un programme très progressiste pour être élue à New York. Même si beaucoup n'ont pas encore décidé pour qui ils allaient voter, l'enquête d'opinion de l'ERNA la place 5ème avec 5% des intentions de vote. En cas de victoire, elle serait la première maire afro-hispanique de l'histoire de la ville.

After all we've been through, it's time to build the city we deserve, to throw out the old playbook, and build a city that's better than it's ever been, for all New Yorkers.





Join us: https://t.co/smvwCQfGtZ pic.twitter.com/0bC8RbP1w0 — Dianne Morales for NYC Mayor (@Dianne4NYC) December 11, 2020

Christine Quinn

Christine Quinn n'a pas encore officialisé sa candidature. Mais pour autant, plusieurs médias font état d'une éventuelle annonce en ce sens pour l'ancienne présidente du conseil municipal de la ville. Ce ne serait pas sa première candidature, puisqu'elle avait terminé troisième de la primaire démocrate en 2013, remportée par Bill de Blasio. Pour le moment, elle dirige Women in Need, une organisation qui défend les mères sans domicile fixe de New York.

A voir aussi