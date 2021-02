Coronavirus : les migrants sans-papiers seront vaccinés gratuitement au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, le gouvernement a décidé, lundi 8 février, que le statut migratoire ne devait pas être une entrave au dépistage et à la vaccination contre le coronavirus. Ainsi, les migrants sans-papiers auront accès au vaccin gratuitement et sans vérification de leur droit de résidence.

«Ceux qui sont enregistrés auprès d'un cabinet de médecine générale sont contactés le plus tôt possible et nous travaillons étroitement avec des partenaires et organisations extérieures pour contacter ceux qui ne sont pas enregistrés et nous assurer qu'ils aient accès au vaccin», a développé un porte-parole du gouvernement.

Fantastic that we’ve now vaccinated more than 12.2 million people.





That’s almost 1 in 4 of all adults across the UK





A brilliant team effort. pic.twitter.com/pCCFl5C2dZ — Matt Hancock (@MattHancock) February 8, 2021

Parmi les données concernant les patients enregistrés auprès de cabinets médicaux dépendant du service public de santé, le NHS, celle du statut migratoire ne sera donc pas prise en compte. Une initiative saluée par John Chisholm, directeur du comité d'éthique de la British medical association (BMA), qui représente les médecins.

«Pour que la campagne de vaccination soit un succès, il est crucial qu'autant de personnes que possible se fassent vacciner», indique-t-il. Aussi, il insiste sur le fait «vital» qu'«aucune barrière» n'empêche les migrants de recevoir une injection contre le Covid-19. En particulier sachant que l'impact de la pandémie est plus lourd au sein des minorités ethniques au Royaume-Uni.

Des estimations font état d'1,3 million de sans-papiers outre-manche. Une part conséquente de la population qui pourrait s'avérer décisive dans la stratégie de vaccination, alors que le Royaume-Uni déplore déjà le plus lourd bilan européen, avec plus de 112.000 morts.

A voir aussi