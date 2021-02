Robinhood : Des parents poursuivent l'application de trading pour la mort de leur fils

Quand le courtage vire au drame. Ce 8 février, la famille d'un étudiant américain de 20 ans qui s'est suicidé en juin dernier a porté plainte contre le site de trading en ligne Robinhood. Alors qu'il spéculait sur l'application, il avait mis fin à ses jours en pensant avoir accumulé 730.000 dollars de dettes.

Les plaignants assurent que Robinhood (Robin des bois en français) vise particulièrement des jeunes investisseurs «inexpérimentés et non avertis», dans le but de leur faire prendre «de gros risques avec l'attrait de bénéfices alléchants». En vérité, Alex Kearns, l'étudiant en question, ne devait pas cette somme astronomique, mais n'avait pas les connaissances suffisantes pour le comprendre.

Selon la famille, il avait tenté de joindre le site de courtage, mais celui-ci ne lui a envoyé que des réponses automatiques. Paniqué, il avait finalement pris la décision de se suicider.

Un site polémique

Ce n'est pas la première fois que Robinhood attire les critiques de ses utilisateurs. Début février, le site avait largement fait polémique pour avoir interdit les transactions de certains titres dans l'affaire GameStop. Des utilisateurs de Reddit avaient massivement investi dans cette chaîne de vente de jeux vidéo pour contrer la spéculation d'un fonds d'investissements. Si les propriétaires du site ont tenté de se justifier, la décision a été perçue comme une atteinte au droit d'investir pour les personnes les moins fortunées, entraînant des réactions tant chez les républicains que les démocrates aux Etats-Unis.

Nul doute que cette preuve de l'influence de Robinhood sur le marché et sur la jeunesse aura un impact en cas de procès entre le site et la famille d'Alex Kearns. Cette dernière demande des dommages et intérêts, mais la somme en question n'est pas encore publique.

Dans un communiqué, une porte-parole de Robinhood a assuré que la société était «dévastée» par la mort du jeune homme, promettant d'améliorer son système pour éviter une nouvelle situation similaire.

