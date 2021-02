DIRECT - Coronavirus : feu vert du Parlement à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin

Le gouvernement a renouvelé son appel à la vigilance sur fond de progression des variants plus contagieux du coronavirus, tout en excluant pour le moment un reconfinement. L'OMS a de son côté appelé l'Europe à accélérer la campagne de vaccination. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

17h05

La chancelière Angela Merkel a plaidé mardi pour la prolongation jusqu'au 1er mars au moins du confinement partiel en vigueur en Allemagne face à la pandémie de Covid-19.

16h51

Le Parlement a validé par un ultime vote peu large de l'Assemblée, la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin face à l'épidémie de Covid-19. Les députés ont adopté le projet de loi de prorogation par 278 votes pour, 193 contre et 13 abstentions.

Gauche et droite se sont prononcées contre le maintien pour trois mois et demi supplémentaires de ce régime d'exception, qui permet notamment des restrictions de déplacements, si besoin jusqu'au confinement de la population.

16h21

Le Portugal devra "probablement" rester confiné jusqu'à la mi-mars afin de ramener l'incidence du coronavirus et le nombre de malades en soins intensifs à des niveaux confortables, a indiqué mardi la ministre de la Santé, Marta Temido.

Des experts en épidémiologie entendus par le gouvernement ont estimé qu'il faudrait un confinement de 60 jours, à compter du 15 janvier, pour que l'incidence cumulée à 14 jours baisse à 60 cas pour 100.000 habitants, contre plus de 1.200 actuellement, et le nombre de malades en soins intensifs se réduise à environ 200, alors qu'il s'élevait mardi à plus de 860.

15h39

Le gouvernement espagnol a annoncé que les restrictions imposées sur les vols en provenance du Royaume-Uni, du Brésil et d'Afrique du Sud seraient prolongées jusqu'au 2 mars, en raison des craintes liées aux variants du coronavirus.

Intervenant en conférence de presse à l'issue du conseil des ministres, la nouvelle ministre de la Santé, Carolina Darias, a expliqué que l'exécutif avait décidé de "prolonger la limitation des vols provenant du Royaume-Uni, du Brésil et d'Afrique du sud" pour deux semaines.

14h11

Les hôpitaux premières victimes du variant anglais ? C’est en tout cas ce que laisse penser la multiplication des clusters au sein des équipes de soignant début 2021. En janvier ce sont ainsi 18 foyers épidémiques qui ont été détectés dans cinq des 40 établissements que comptent les hôpitaux de Paris.

13h13

Les médecins de l’éducation nationale la fermeture de tous les établissements scolaires pendant les quatre semaines de vacances scolaires

12h35

Le deuxième confinement n'a pas entraîné de nouvelles créations de pistes cyclables, mais a plutôt été l'occasion de pérenniser les aménagements nés du premier confinement, selon une étude du Club des villes et territoires cyclables publiée mardi.

Parmi 148 collectivités -comptant 31,5 millions d'habitants, et majoritairement rurales pour un tiers d'entre elles- interrogées entre le 19 novembre et le 9 décembre 2020, 124 ont travaillé sur un ou plusieurs projets d'aménagements de transition en faveur des mobilités actives, marche et/ou vélo. Sur ces 124 collectivités, 19 en sont encore au stade des études, 10 sont en phase de déploiement, 83 ont terminé leur projet, et 12 ont renoncé ou ont renvoyé l'affaire à plus tard.

12h24

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.325.744 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 11H00 GMT.

Plus de 106.407.000 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 64.934.600 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays et excluent les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques, comme en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.

11h57

Près d'un tiers des salariés du secteur privé (31%) pratiquaient le télétravail à temps complet ou partiel en décembre, avec une moyenne de 3,6 jours télétravaillés par semaine, plus que doublée en un an, selon une enquête CSA pour Malakoff Humanis publiée mardi.

La part de salariés du privé adeptes du télétravail fin 2020 s'affiche ainsi stable par rapport à l'avant-pandémie de Covid-19, puisque 30% des salariés du privé étaient télétravailleurs en novembre 2019, rappelle Malakoff Humanis, dont c'est le quatrième "baromètre annuel" sur le télétravail depuis fin 2017. Mais le nombre de jours télétravaillés a lui plus que doublé, passant d'une moyenne de 1,6 jour en télétravail fin 2019 à une moyenne hebdomadaire "élevée" de 3,6 jours fin 2020, souligne le groupe mutualiste de protection sociale dans un communiqué.

11h53

L'hypothèse de la fuite du coronavirus d'un laboratoire est "hautement improbable", a déclaré mardi le chef de la délégation de l'OMS à Wuhan, au terme d'une mission dans cette ville du centre de la Chine, où le Covid-19 s'est déclaré. L'administration de l'ancien président américain Donald Trump avait accusé l'institut de virologie de Wuhan d'avoir laissé s'échapper le coronavirus, volontairement ou non.

11h39

Une transmission du coronavirus depuis un premier animal puis un deuxième avant une contamination à l'homme est l'hypothèse "la plus probable", a indiqué mardi un expert de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette piste demande toutefois "des recherches plus spécifiques et ciblées", a déclaré lors d'une conférence de presse Peter Ben Embarek, chef de la délégation de l'OMS.

11h30

L'équipe internationale d'experts chinois et de l'OMS, qui a enquêté à Wuhan (centre de la Chine) sur le Covid-19, a annoncé mardi qu'elle n'avait pas trouvé l'animal à l'origine du coronavirus.

La transmisison depuis un animal est probable mais celui-ci n'a "pas encore été identifié", a indiqué Liang Wannian, le chef de la délégation de scientifiques chinois, lors d'une conférence de presse.

Les experts ont également annoncé n'avoir pas trouvé d'indication que le virus était présent à Wuhan longtemps avant sa découverte. "Il n'y a pas assez de preuves [...] pour déterminer si le Sars-Cov-2 s'est propagé à Wuhan avant décembre 2019" a indiqué Liang Wannian, le chef de la délégation de scientifiques chinois, lors d'une conférence de presse. La métropole du centre de la Chine, un temps à l'épicentre de l'épidémie, a été l'endroit du monde où les premiers cas de Covid-19 ont été rapportés.

11h21

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'est voulu rassurant mardi sur le vaccin AstraZeneca, dont l'efficacité sur le variant sud-africain du coronavirus est mise en doute, mais se dit attentif sur la situation dans les outre-mer, notamment à Mayotte.

"ll n'y a pas lieu de changer notre stratégie vaccinale", a déclaré M. Véran sur Franceinfo, invitant les personnels soignants à se protéger avec le vaccin AstraZeneca, comme il l'a fait lui-même mardi. Disponible en France depuis ce week-end, ce troisième vaccin doit servir notamment à vacciner la totalité des soignants, y compris ceux âgés de moins de 50 ans. Son efficacité est mise en doute depuis que l'Afrique du Sud a suspendu sa campagne de vaccination, après la publication d'une étude. "C'est une petite étude, elle n'a pas été encore consultée par les scientifiques. Il est très compliqué de conclure", a souligné M. Véran.

10h55

Le numéro un européen des résidences de loisirs Pierre et Vacances va ouvrir 47 résidences sur les 70 qu'il exploite à la montagne en France, pendant les vacances de février, malgré l'absence de remontées mécaniques, a annoncé mardi son directeur général Franck Gervais.

"On a voulu servir les Français dans leur soif de vacances, de bol d'air. On sait qu'il n'y a pas de remontées mécaniques au ski cette année, mais il y a plein d'autres activités à faire et on en a développé, y compris des activités insolites: chiens de traîneaux, luge, raquette...", a déclaré sur BFM Business l'ex-directeur général pour l'Europe d'Accor, à la tête de Pierre et Vacances depuis un mois.

10h34

La Guinée équatoriale a instauré pour la première fois un couvre-feu pour faire face à un regain de la pandémie de Covid-19, refermé bars, restaurants et discothèques et limité le nombre de vols dans ses aéroports, selon un décret lu à la télévision d'Etat mardi.

Début août, ce petit pays pétrolier d'Afrique centrale de 1,3 million d'habitants, dirigé sans partage depuis plus de 41 ans par le président Teodoro Obiang Nguema (78 ans), avait considérablement assoupli les mesures restrictives avec la réouverture des lieux de culte, des bars et restaurants. Un confinement très strict avait été imposé du 15 avril au 15 juin, que policiers et militaires faisaient respecter manu militari.

10h30

Trisomie 21, retard mental, greffés du rein et du poumon, dialysés, mucoviscidose et cancer du poumon, représentent sept états de santé chroniques à risque très élevé d'hospitalisation pour Covid-19 et de décès, selon une vaste étude sur plus de 66 millions de Français, publiée mardi.

Néanmoins les personnes âgées sont de loin les plus fragiles face au Covid, confirme cette étude d'Epi-Phare, associant l'Assurance maladie Cnam et l'Agence du médicament ANSM, qui porte sur les risques de Covid lors de la première vague de l'épidémie (du 15 février au 15 juin 2020) La quasi-totalité des 47 affections chroniques (diabète, maladies cardiovasculaires, cancers...) étudiées est associée à des risques accrus d'hospitalisation pour Covid et de décès à l'hôpital, à l'exception de la dyslipidémie (excès de graisse dans le sang), d'après l'étude très détaillée englobant la quasi-totalité de la population française.

09h59

Le Royaume-Uni prévoit de soumettre tous les voyageurs arrivant dans le pays à deux tests de Covid-19 après leur arrivée afin d'éviter l'importation de variants du nouveau coronavirus, indiquent mardi les médias britanniques.

Le ministre de la Santé, Matt Hancock, doit annoncer mardi devant les députés cette mesure qui prévoit, selon les médias, un test aux deuxième et huitième jours d'une quarantaine obligatoire de dix jours. Elle s'ajoute aussi à l'obligation, pour tous les voyageurs arrivant au Royaume-Uni, de présenter un test anti-Covid négatif avant leur départ.

09h14

«Il est possible qu'on ne soit jamais reconfinés», a déclaré Olivier Véran sur France Info. «Je souhaite qu'on puisse le plus tôt possible rendre des libertés aux Français», a poursuivi le ministre de la Santé. «Le confinement n'est pas un choix de facilité et de sécurité, c'est un choix de nécessité quand la situation épidémique nous échappe. Ce n'est pas le cas», a-t-il ajouté.

09h09

Le surendettement a nettement reculé en France pendant la pandémie, selon la Banque de France mardi, un reflux en partie dû aux aides gouvernementales mais qui cache sans doute un retard dans le traitement de certains dossiers. Au total, 108.731 situations ont été soumises aux secrétariats des commissions de surendettement en France métropolitaine, soit 24% de moins qu'en 2019, montre le rapport annuel de la Banque de France, précisant que l'essentiel des situations remontées ont été considérées recevables.

Ainsi, l'endettement global contracté par l'ensemble des ménages surendettés dont la situation a été jugée recevable s'est élevé l'an passé à 4,8 milliards d'euros, un chiffre là encore en recul de 20% sur un an, en lien avec la baisse du nombre de dossiers.

08h28

L'Iran a débuté mardi la campagne de vaccination contre le covid-19, selon des images diffusées en direct par la Télévision d'Etat du pays le plus touché par la pandémie au Proche et au Moyen-Orient.

"Nous commençons la vaccination nationale contre le Covid-19", a indiqué le président iranien Hassan Rohani, qui participait en visioconférence à la cérémonie organisée dans un hôpital de Téhéran.

08h15

L'équipe d'experts de l'OMS chargée de découvrir les origines de la pandémie de Covid-19 dévoile mardi de premiers éléments de réponse après un séjour de 4 semaines à Wuhan, en Chine, où la maladie avait fait son apparition en décembre 2019.

L'équipe internationale dépêchée par l'Organisation mondiale de la santé «qui termine son séjour de 4 semaines à Wuhan» tiendra à 07H30 GMT une conférence de presse, a annoncé l'organisation basée en Suisse. Les experts seront accompagnés de leurs «collègues chinois», a-t-elle précisé, sans fournir d'autre détail à ce stade. C'est à Wuhan qu'ont été rapportés les premiers cas de Covid-19 en décembre 2019. La pandémie a fait depuis plus de 2,3 millions de morts dans le monde.

Cette mission sur les origines de la transmission du virus à l'homme, jugée extrêmement importante pour tenter de mieux lutter contre une possible prochaine épidémie, a eu du mal à se mettre en place, la Chine semblant très réticente à laisser venir ces spécialistes mondiaux de diverses disciplines comme l'épidémiologie mais aussi la zoologie.