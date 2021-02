DIRECT - Coronavirus : «Il est possible qu'on ne soit jamais reconfinés», affirme Olivier Véran

Le gouvernement a renouvelé son appel à la vigilance sur fond de progression des variants plus contagieux du coronavirus, tout en excluant pour le moment un reconfinement. L'OMS a de son côté appelé l'Europe à accélérer la campagne de vaccination. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

09h14

«Il est possible qu'on ne soit jamais reconfinés», a déclaré Olivier Véran sur France Info. «Je souhaite qu'on puisse le plus tôt possible rendre des libertés aux Français», a poursuivi le ministre de la Santé. «Le confinement n'est pas un choix de facilité et de sécurité, c'est un choix de nécessité quand la situation épidémique nous échappe. Ce n'est pas le cas», a-t-il ajouté.

08h28

L'Iran a débuté mardi la campagne de vaccination contre le covid-19, selon des images diffusées en direct par la Télévision d'Etat du pays le plus touché par la pandémie au Proche et au Moyen-Orient.

"Nous commençons la vaccination nationale contre le Covid-19", a indiqué le président iranien Hassan Rohani, qui participait en visioconférence à la cérémonie organisée dans un hôpital de Téhéran.

08h15

L'équipe d'experts de l'OMS chargée de découvrir les origines de la pandémie de Covid-19 dévoile mardi de premiers éléments de réponse après un séjour de 4 semaines à Wuhan, en Chine, où la maladie avait fait son apparition en décembre 2019.

L'équipe internationale dépêchée par l'Organisation mondiale de la santé «qui termine son séjour de 4 semaines à Wuhan» tiendra à 07H30 GMT une conférence de presse, a annoncé l'organisation basée en Suisse. Les experts seront accompagnés de leurs «collègues chinois», a-t-elle précisé, sans fournir d'autre détail à ce stade. C'est à Wuhan qu'ont été rapportés les premiers cas de Covid-19 en décembre 2019. La pandémie a fait depuis plus de 2,3 millions de morts dans le monde.

Cette mission sur les origines de la transmission du virus à l'homme, jugée extrêmement importante pour tenter de mieux lutter contre une possible prochaine épidémie, a eu du mal à se mettre en place, la Chine semblant très réticente à laisser venir ces spécialistes mondiaux de diverses disciplines comme l'épidémiologie mais aussi la zoologie.