Fausse dent au cyanure, appareils photo miniatures… Des gadgets d'espions du KGB mis aux enchères

Des accessoires dignes des films d'espionnage. Fausse dent au cyanure, appareils photo miniatures dissimulés dans des objets, parapluie à la pointe empoisonnée... Plus de 400 gadgets des services secrets soviétiques seront mis aux enchères ce samedi aux Etats-Unis, en Californie.

Ces objets proviennent des collections de l'éphémère Musée du KGB de New York, ouvert en janvier 2019 par l’historien lituanien Julius Urbaitis, qui a notamment officié en tant que consultant pour la série «Chernobyl» diffusée sur HBO en 2019. Le lieu a été contraint de fermer définitivement ses portes l'an dernier en raison de la pandémie de coronavirus.

Selon la maison américaine, Julien's Auctions, spécialisée dans la pop culture, il s'agit de «la première et la plus complète vente aux enchères au monde offrant certains des artefacts les plus rares et les plus importants des Etats-Unis, de l'Union soviétique et de Cuba à l'époque de la Guerre froide».

Mais ce sont surtout les gadgets ayant appartenu aux agents secrets du KGB (devenu le FSB) qui attirent le plus l'attention. Seront notamment mis en vente des dizaines d'objets du quotidien cachant de mini-caméras : sac à main, boucles de ceinture, brosse à chaussures, cabane à oiseaux, chevalière, cravate, livre ou encore paquet de cigarettes. Des cendriers, des stylos ou des assiettes en porcelaine munis de micros pourront également être acquis.



Un paquet de cigarette dissimulant une caméra miniature (©



Un cendrier muni d'un micro caché. (©

Parmi les pièces qui seront probablement les plus en vue lors de cette vente, organisée samedi à Beverly Hills et sur internet, une réplique du parapluie à la pointe empoisonnée utilisé pour tuer le dissident bulgare Georgi Markov, assassiné à Londres en 1978. Ce fameux «parapluie bulgare» est estimé entre 3.000 et 5.000 dollars (entre 2.500 et 4.100 euros).

D'autres «reliques» de la Guerre froide en vente

Grand classique des films d'espionnage, une fausse dent contenant du cyanure sera aussi mise en vente. Le prix est estimé entre 800 et 1.200 dollars (entre 660 et 1.000 euros). «La dent était conçue pour se briser lorsqu'on la mordait d'une certaine manière, de sorte que les agents capturés pouvaient mettre fin à leurs jours si nécessaire pour éviter d'être torturés et de livrer des informations compromettantes», explique Julien's Auction.

Initialement annoncés, d'autres gadgets potentiellement mortels - un tube de rouge à lèvres et un stylo conçus pour tirer une balle - ne pourront pas être mis aux enchères en raison de la législation californienne sur les armes à feu.

D'autres objets des services du KGB, parvenus aux Etats-Unis après la chute de l'URSS au début des années 1990, seront également à acquérir, tellles que la version soviétique de la machine à encoder/décoder Enigma, une porte en acier d'un hôpital pénitentiaire du KGB en passant par un buste de Lénine.

Enfin, la vente sera complétée par d'autres «reliques» de la Guerre froide : un bulletin scolaire de Che Guevara datant de 1942, des lettres signées de sa main ou de son camarade Fidel Castro, dont l'une exposant ses plans pour s'infiltrer dans La Havane, ou certains objets liés à la période de la course à l'espace américano-soviétique.

