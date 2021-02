L'Agence spatiale européenne recrute des astronautes et encourage les femmes à postuler

Pour sa première campagne de recrutement en onze ans, l'Agence spatiale européenne (ESA) a décidé de mettre l'accent sur la «mixité». A la recherche de ses prochains astronautes, la structure a publié, lundi 8 février, un communiqué dans lequel elle encourage des candidats de tous horizons à postuler. Et notamment des femmes.

En effet, l'ESA «cherche à renforcer la diversité des genres dans ses rangs». Selon David Parker, directeur de l'Exploration humaine et robotique, cette volonté traduit une «préoccupation» de «représenter toutes les parties de notre société».

For the first time in 11 years, we're looking for new #astronauts. Media representatives are invited to a virtual press event on Tuesday, 16 February, to learn more about these exciting vacancies https://t.co/KGhqiuIdng #YourWayToSpace #ESArecruits pic.twitter.com/TExfHmi2ig

— ESA (@esa) February 8, 2021