Turquie : il a sauvé un cygne il y a 37 ans, ils sont restés meilleurs amis

Il y a presque quarante ans, Recep Mirzan, un facteur turc originaire de la ville d'Edirne, près de la frontière grecque, a trouvé et soigné un cygne blessé à une aile. Le point de départ d'une extraordinaire histoire d'amitié entre l'homme et l'animal.

Cela fait très exactement trente-sept ans que ça dure et, d'une certaine façon, on peut dire que c'est Recep qui a pris Garip sous son aile.

Depuis ce jour, ce cygne femelle, dont le nom signifie «étrange» ou «bizarre» en français, suit ainsi son bienfaiteur à chaque fois qu'elle sort de son enclos, l'accompagnant dans toutes ses tâches à la ferme.

Une façon pour l'animal de lui témoigner de sa reconnaissance éternelle. Comme le rapporte l'agence de presse américaine AP, tout remonte à l'année 1984.

A wing and a prayer: An unusual friendship between a man and a swan has endured for nearly four decades in Turkey. Recep Mirzan rescued the swan, which had a broken wing, from an an empty field in 1984. https://t.co/poLuiAQ3Ae

— AP Europe (@AP_Europe) February 8, 2021