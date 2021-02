Un pirate tente d'empoisonner l'approvisionnement en eau d'une ville de Floride

Un pirate informatique est parvenu à prendre le contrôle du réseau informatique d'une centrale de traitement de l'eau, ajoutant une quantité non négligeable d'hydroxyde de sodium d'ordinaire utilisé pour contrôler l'acidité du précieux liquide.

L'homme a tenté de porter la teneur en hydroxyde de sodium de l'eau de 100 à... 11.000 ppm. «Je ne suis pas chimiste. Mais je sais que si vous mettez cette quantité de cette substance dans l'eau potable, ce n'est pas une bonne chose », a commenté Bob Gualteri, shérif du comté de Pinellas. L'hydroxyde de sodium peut provoquer des irritations de la peau, des yeux et des chutes de cheveux, s'il est absorbé en faible quantité. Une ingestion à haute dose entraîne la mort.

Fort heureusement, le drame n'a pas eu lieu. Après avoir repéré une première intrusion sans conséquence, un opérateur de l'usine a détecté quelques heures plus tard l'acte malveillant et rétablit la situation avant que le dangereux mélange ne s'opère.

Selon les estimations, il aurait fallu entre 24 et 36 heures pour que l'eau souillée ne finisse par être distribuée aux 15.000 habitants d'Oldsmar et aux entreprises de la ville, théâtre de cet incroyable scénario. Il n'empêche l'action réalisée par cet hacker, toujours non identifié, a bel et bien mis au jour les faiblesses du système sécuritaire de la centrale. Pour le sénateur Marc Rubio, le sujet mérite d'être traité comme «une question de sécurité nationale».

I will be asking the @FBI to provide all assistance necessary in investigating an attempt to poison the water supply of a #Florida city.





This should be treated as a matter of national security.



https://t.co/XhGNLplNpr via @vice

— Marco Rubio (@marcorubio) February 8, 2021