Un sous-marin japonais fait surface et heurte un navire de commerce

Le sous-marin japonais de disuasion Soryu, a heurté un navire de commerce en faisant surface, ont indiqué les autorités japonaises mardi 9 février.

L'incident s'est produit au large du Pacifique, à une cinquantaine de kilomètre de l'île de Shikoku. On déplore 3 blessés parmi les membres de l'équipage du navire de combat. Des photos prises par les garde-côtes japonais montrent que le sous-marin a subi des dégâts matériels, notamment au niveau du «massif, des barres de plongée et des mâts» endommagés après avoir heurté le tirant d'eau (partie immergée) du vraquier qui n'a pas été endommagé.

Some good quality pics of the JS Soryu in the aftermath of her collision with a civilian vessel. Looks like the boat will be out of action for a while undergoing necessary repairs in the yard. https://t.co/sjeswTolLF pic.twitter.com/ZB2fzILHEj

— Collin Koh (@CollinSLKoh) February 9, 2021