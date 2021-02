DIRECT - Coronavirus : le vaccin AstraZeneca peut être administré aux plus de 65 ans, assure l'OMS

La barre des 80.000 morts a été franchie hier en France, et un nouveau conseil de défense sanitaire autour d’Emmanuel Macron a eu lieu ce matin. Le gouvernement a renouvelé son appel à la vigilance sur fond de progression des variants plus contagieux du coronavirus, tout en excluant pour le moment un reconfinement. L'OMS a de son côté appelé l'Europe à accélérer la campagne de vaccination. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

16h05

Le vaccin contre le Covid-19 développé par AstraZeneca peut être administré aux plus de 65 ans, a indiqué le comité d'experts sur les vaccins de l'Organisation mondiale de la santé. Dans ses recommandations très attendues sur ce vaccin, le Groupe stratégique consultatif d'experts de l'OMS sur la vaccination (SAGE) recommande également son utilisation "même si des variants sont présents dans un pays".

15h31

AstraZeneca s'associe Ă l'allemand IDT Biologika pour produire plus de vaccins pour l'Europe.

15h14

Quelque 1,7 million de personnes ont été vaccinées contre le coronavirus en Russie, où le cap des quatre millions d'infections a été franchi mercredi, selon les autorités qui ont récemment admis que l'épidémie était plus meurtrière qu'annoncée. "Plus de 1,7 million de personnes ont reçu les deux doses" du vaccin russe Spoutnik V, a déclaré, cité par les agences de presse russe, le chercheur Denis Logounov de l'institut Gamaleïa, qui a conçu le vaccin. C'est la première fois qu'un responsable russe détaille le nombre de vaccinations effectives depuis le lancement de la campagne en décembre. Cela représente un peu plus de 1% de la population du pays.

12h00

"Trop optimiste" sur les livraisons de vaccins anti-Covid, l'UE veut muscler la production de masse pour mieux préparer les Vingt-Sept à la propagation des nouveaux variants, a affirmé mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. "Nous avons sous-estimé les difficultés liées à la production de masse (...) Nous avons été trop optimistes, et sans doute trop confiants sur la livraison en temps voulu des doses commandées", a reconnu une nouvelle fois la chef de l'exécutif européen devant les eurodéputés.

Après la conception rapide de vaccins, "l'industrie doit s'adapter au rythme inédit de la science (...) Nous avons besoin d'une coordination accrue sur les ingrédients clés, nous devons améliorer la montée en puissance des capacités (...) afin de s'assurer que nous serons en sécurité l'hiver prochain en dépit des variants", a-t-elle insisté.

La Commission, qui a négocié les précommandes au nom des Vingt-Sept, est visée par un feu nourri de critiques à la suite d'importants retards de livraison des trois premiers vaccins autorisés dans l'UE, en raison de difficultés liées aux sites de production en Europe.

10h01

Fonds d'aide alimentaire, jobs pour les 18-25 ans, tickets-carburant... les députés LR ont dévoilé mercredi 15 "mesures d'urgence" pour lutter contre la précarité "galopante" liée à la crise sanitaire, notamment chez les jeunes.

"En agissant rapidement, nous pourrions éviter à des milliers de nos compatriotes de tomber dans la trappe à pauvreté" assure le patron des députés LR Damien Abad en préambule du document qui souligne la "nécessité de solidarité républicaine" par la lutte contre la pauvreté. Le plan prévoit de créer une "aide alimentaire" de 150 euros, destinée "en priorité aux personnes ayant basculé dans la crise sanitaire", notamment les 400.000 étudiants bénéficiaires des APL.

09h56

Le laboratoire BioNTech a annoncé mercredi le démarrage de la production de son vaccin contre le coronavirus conçu avec Pfizer dans une nouvelle usine à Marbourg (Allemagne), destinée à augmenter les livraisons.

"Nous avons débuté la première étape de la production de vaccins dans notre usine de Marbourg", en Hesse, a annoncé le laboratoire allemand dans un communiqué. Cette usine va notamment produire l'ARNm, le principe actif de ce vaccin contre le Covid-19, précise le communiqué, assurant qu'un "seul lot d'ARNm, à sa taille actuelle, suffit à produire huit millions de doses de vaccin".

09h37

Le gouvernement allemand veut prolonger jusqu'au 14 mars le confinement partiel en vigueur face à la pandémie de Covid-19, tout en ouvrant les coiffeurs le 1er mars, selon un projet d'accord consulté mercredi par l'AFP.

Si les infections ralentissent dans le pays, "les variants du coronavirus se répandent" ce qui rend nécessaire "que les restrictions restent en place dans les prochaines semaines", note le gouvernement dans le texte qui sera soumis aux chefs des régions lors d'une réunion mercredi après-midi.

07h56

Un nouveau conseil de défense sanitaire autour d’Emmanuel Macron est programmé dans la matinée.

07h45

Un des experts de l'OMS en mission à Wuhan (Chine) pour enquêter sur les origines du Covid-19 en Chine a mis en doute mercredi la fiabilité des renseignements américains sur la pandémie, après des commentaires du département d'Etat. "Ne vous fiez pas trop aux renseignements américains", a tweeté Peter Daszak, en référence à des déclarations du porte-parole du département d'Etat qui a semblé prendre ses distances avec les premières conclusions des experts de l'OMS.