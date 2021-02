Graphiques : Quels sont les pays les plus avancés sur la vaccination ?

La campagne de vaccination contre le Covid-19 s'accélère. Les pays du monde entier redoublent d'efforts pour vacciner le plus possible. 70 millions de personnes ont déjà reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus. Mais certains Etats sont plus avancés que d'autres.

A commencer par Israël. Grâce à une campagne massive lancée le 20 décembre, le pays est parvenu à injecter une première dose de vaccin à 40% de sa population (sur un total de 9 millions d'habitants). 15% des Israéliens ont reçu deux doses et ont donc été entièrement vaccinés. Ces chiffres permettent au gouvernement d'envisager une sortie de crise : la rentrée des classes aura lieu cette semaine, tout comme la réouverture des salles de sport. Une véritable respiration pour la population, qui vient d'achever son troisième confinement.

En tête de peloton, on retrouve également les Emirats Arabes Unis, qui ont fait le choix du laboratoire chinois Sinopharm. Le pays espère ainsi atteindre l'immunité collective.

Mais les pays de taille plus importante ne sont pas en reste. La campagne de vaccination a également pris de la vitesse en Chine et aux Etats-Unis, où des centaines de personnes sont vaccinées tous les jours contre le coronavirus. 43 millions de doses ont ainsi déjà été administrées aux Etats-Unis. La vaccination chinoise, elle, redouble d'intensité, alors que le Nouvel an chinois est prévu pour le 12 février. Le gouvernement souhaite donc anticiper l'effet des grosses migrations attendues avec les festivités.

Et la France ?

De nombreuses fois critiquée pour sa lenteur, la vaccination française prend elle aussi son envol. A ce jour, 2,87% des Français ont reçu au moins une dose de vaccin. Cette proportion place la France dans les normes européennes (2,84% en Espagne, 2,80% en Allemagne, 2,46% en Italie...).

294.120 Français ont par ailleurs reçu une deuxième dose. Ce chiffre devrait encore progresser, avec la validation la semaine dernière du vaccin d'AstraZeneca par la Haute Autorité de Santé. Il est donc autorisé au même titre que Pfizer - BioNTech et Moderna, et concerne en priorité les personnels de santé.

