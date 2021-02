La Géorgie lance une enquête criminelle contre Donald Trump

Des procès en série pour Donald Trump ? L'ancien président américain, qui fait face à une procédure de destitution au Sénat, est désormais visé par une enquête criminelle en Géorgie.

L'affaire remonte au 2 janvier dernier. Déterminé à ne pas reconnaître sa défaite, Donald Trump enchaîne à l'époque les coups de téléphone dans les Etats clés où il est donné perdant. Dans ce contexte, il participe à une réunion téléphonique avec Brad Raffensperger, un républicain en charge de l'organisation des élections en Géorgie. L'ancien président formule alors une demande particulière.

Critiquant les bénévoles et l'organisation de l'élection, Donald Trump déclare alors : «j'ai juste besoin de trouver 11.780 votes». Ce chiffre correspond à son retard sur Joe Biden dans l'Etat. Si jamais ces votes avaient été «trouvés», le 45e président des Etats-Unis se serait rapproché d'un deuxième mandat.

Vers une condamnation ?

Mais il s'avère que l'enregistrement de l'appel a fuité dans la presse américaine, et de nombreuses voix se sont élevées contre les pratiques de Donald Trump. Ce 10 février, l'affaire a pris un tournant judiciaire puisqu'un procureur de Géorgie a contacté plusieurs élus et responsables locaux, leur demandant de bien conserver certains documents en lien avec «une enquête sur les tentatives de l'administration d'influencer l'élection en Géorgie».

Contrairement au procès en destitution, il faudra certainement attendre un certain temps avant de voir plus de conclusion quant à l'enquête criminelle en cours, et le procès qui pourrait en découler. Donald Trump, de son côté, a rejeté les accusations formulées à son encontre dans cette affaire. De nombreux élus républicains le soutenaient dans sa démarche. Reste à savoir ce que conclura la justice.

