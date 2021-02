Les Britanniques nés à l'étranger vont désormais pouvoir intégrer les services secrets

Le service du renseignement britannique souhaite élargir et diversifier son personnel. En ce sens, il n’est désormais plus nécessaire d’être né en Grande-Bretagne pour intégrer le MI6.

«Avec les changements dans le recrutement des personnes ayant la double nationalité», a confié au Times un fonctionnaire du gouvernement.

Le but du MI6 est «d'atteindre le plus grand vivier de talents. Nous voulons créer une diversité de pensée et de main-d'œuvre. Il s'agit d'avoir des esprits différents», a confié la source au média britannique. «Nous pouvons espionner plus efficacement avec des gens de pays et d'horizons différents», a-t-elle précisé.

Un virage entamé en 2018 par le MI6

Si les candidats n’ont plus besoin de naître sur le sol britannique, ils doivent cependant au moins détenir un passeport délivré par la Grande-Bretagne.

Anciennement SIS, le MI6 est dirigé depuis l’été dernier par Richard Moore, ancien ambassadeur du Royaume-Uni en Turquie né en Libye.

Il poursuit le virage entamé en 2018 par le service de renseignement. Le président de l'époque, Sir Alex Younger, avait ouvert la voie aux enfants d'immigrants nés au Royaume-Uni pour entrer dans les services de renseignement.

L'année dernière, il a abaissé l'âge requis pour le recrutement de 21 à 18 ans afin de rattraper la course technologique mondiale.

