Maroc : Les internautes se mobilisent après la condamnation d'une victime de revenge porn

Cette histoire enflamme le Maroc depuis un mois. Hanaa, une mère célibataire de 24 ans, a été filmée - à son insu, selon son avocat - lors d'un rapport sexuel. La vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux. Pourtant, ce n'est pas le détenteur de la vidéo qui a été inquiété par la justice, mais elle.

Cette situation est rendue possible par l'article 490 du Code pénal marocain, qui interdit les relations sexuelles hors mariage. Et puisque qu'Hanaa est célibataire, l'homme sur la vidéo n'est pas son époux. Elle a donc été condamnée le 4 janvier à un mois de prison ferme.

Hanaa n'est pas un cas isolé. Le «revenge porn» est relativement courant au Maroc. Il s'agit d'un phénomène qui consiste à poster, sans le consentement de la personne, des photos ou des vidéos d'elle à caractère sexuel pour l'humilier. Mais l'injustice dont Hanaa a été victime a pris une ampleur nationale.

Sur les réseaux sociaux, des milliers d'internautes ont relayé le hashtag #STOP490, qui réclame l'abolition de l'article 490 du Code pénal. En réponse, des conservateurs ont créé le #KEEP490 («gardons l'article 490»).

I can't believe we're still fighting for stuff like this!!! It's should have been normalized ages ago ... #STOP490 pic.twitter.com/CUGc8W6O9n

— hiba_igh (@IghchanHiba) February 3, 2021