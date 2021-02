Moqué pour sa performance, l’avocat de Donald Trump peut-il faire basculer le procès ?

Une performance catastrophique. Hésitant et se perdant dans ses explications, l'avocat de Donald Trump Bruce Castor a marqué les esprits de manière très négative lors du premier jour du procès en destitution de l'ancien président américain.

Et les critiques ont été nombreuses. Il faut dire qu'il n'est pas courant de voir un avocat semblant aussi peu préparé pour un événement de cette ampleur. Selon les sources de plusieurs médias américains, Donald Trump lui-même, regardant le procès depuis son club en Floride, aurait fulminé devant la représentation de son avocat.

Face à la montée des moqueries, Bruce Castor a expliqué qu'il avait été contraint de changer de stratégie face aux arguments percutants présentés par les démocrates. Pour autant, face aux journalistes, il a déclaré : «je pense que nous avons eu une bonne journée».

Mais malgré une telle image renvoyée par l'équipe du milliardaire, il ne semble pas que l'issue du procès soit totalement modifiée. Les observateurs s'attendent depuis plusieurs semaines à ce que Donald Trump soit acquitté, puisque les démocrates n'ont pas réussi à convaincre 17 de leurs homologues républicains à les suivre. Il faut une majorité des deux tiers pour obtenir une condamnation, soit 67 sénateurs sur 100.

Une issue certaine ?

Et si l'on en croit les premiers résultats du procès, la situation n'a pas largement évolué. En effet, un vote a été organisé à la fin de la journée, concernant la légalité du procès, sachant que Donald Trump avait quitté la Maison Blanche. Avec 56 oui et 44 non, le Sénat ne semble pas avoir changé d'avis concernant l'importance de destituer l'ancien président. Quelques semaines plus tôt, le même vote s'était soldé par un 55-45. Le quorum est loin d'être atteint.

De plus, le procès ne devrait pas s'éterniser, ce qui laisse moins de temps encore pour changer l'état d'esprit d'élus qui semblent camper sur leurs positions. Le tout devrait ainsi être terminé avant la fin du mois de février. En attendant, Bruce Castor va devoir rapidement changer sa manière de fonctionner s'il ne veut pas durablement entacher sa réputation d'avocat.

