Soudan du Sud : des hommes politiques laissent 50 millions de dollars d'impayés dans les hôtels de Juba

L’ardoise atteint les 50 millions de dollars (41.2 millions d’euros). Suite au non-paiement de cette somme colossale, des centaines d'hommes politiques de Soudan du Sud ont été exclus d'hôtels où ils avaient séjourné pendant le processus de paix.

Durant plusieurs années, environ 300 membres de différents groupes d'opposition, du parti au pouvoir et de l'armée ont séjourné dans plus de 18 hôtels à Juba.

Le moins dernier, l'industrie hôtelière a envoyé deux avertissements au gouvernement concernant leurs arriérés, en vain. «Nous avons donc décidé d'exclure tous les clients du Comité national de pré-transition (NPTC), ce qui inclut les politiciens, les généraux venus pour la mise en œuvre de la paix», a déclaré Mel Garang, qui représente l'Association des hôtels et de la restauration au Soudan du Sud. Selon lui, certains membres étaient logés dans les hôtels depuis trois ou quatre ans.

Les propriétaires d'hôtels, déjà confrontés à la dépréciation de la livre sud-soudanaise, disent qu'ils ne peuvent plus payer leurs fournisseurs en raison de cette lourde dette.

«Où allons-nous aller ?»

De nombreux membres du NPTC, ne sont plus dans le pays tandis que certains ont affirmé qu'ils devaient être logés dans des hôtels pour des raisons de sécurité.

L'un des hommes politiques, mis à la porte de son hôtel, a confié son désarroi, sous le couvert de l'anonymat. «On se sent si mal d'avoir été mis finalement à la porte et personne ne s'occupe de nous maintenant... Et l'électricité est coupée dans nos chambres et nous n'avons pas le temps de faire nos bagages, et même si on les fait, où allons-nous aller ?».

En dépit de la formation d'un gouvernement d'union nationale, plusieurs points-clé de l'accord de paix, telles que la formation d'une armée nationale unifiée, doivent encore être mis en œuvre.

Deux ans après son indépendance, conquise après un conflit sanglant avec Khartoum, le Soudan du Sud a été le théâtre pendant six ans d'une guerre civile meurtrière (380.000 victimes) qui s'est officiellement terminée en février 2020 avec la création d'un gouvernement d'union nationale.

Le Soudan du Sud reste marqué par le sous-développement chronique et la faim, tandis que les violences intercommunautaires perdurent et ont même augmenté l'année dernière.

