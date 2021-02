Tianwen-1 : La sonde spatiale chinoise tout proche de l'orbite de Mars

Après les Emirats arabes unis et avant les Etats-Unis, la Chine. Pékin attend l'arrivée de sa sonde Tianwen-1 dans l'orbite de Mars ce 10 février. L'objectif affiché par le géant asiatique est de rester ambitieux dans la conquête spatiale, alors que les acteurs internationaux se multiplient.

La mission Tianwen-1 affiche plusieurs objectifs. Le premier sera d'avoir une cartographie précise de la planète Mars. En effet, les données actuelles de la Chine ne permettent pas d'envisager le déploiement sur le sol martien d'un robot. Pendant plusieurs mois, la sonde va donc rester en orbite, multipliant les clichés à haute définition de la planète. Lorsque cela sera fini, aux environs de mai, un rover transporté par l'engin sera lâché et posé sur Mars.

This is the first photo of Mars by the Chinese probe, Tianwen-1! pic.twitter.com/gNhykjcTYP

— Linli Guo_CAST_CHINA (@guo_linli) February 5, 2021