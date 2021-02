Coronavirus : 40 % des morts aux Etats-Unis auraient pu être évitées, selon une étude

La politique anti-Covid de Donald Trump sous le feu des critiques. Pas moins de 40 % des morts du coronavirus aux Etats-Unis auraient pu être évitées en 2020, selon une étude publiée dans la revue scientifique The Lancet mercredi.

Pour en arriver à ce résultat, les chercheurs ont comparé le taux de mortalité du Covid-19 outre-Atlantique avec la moyenne observée chez les autres pays du G7 (France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Japon et Canada). Ils mettent en cause la réponse «inepte et insuffisante» de Donald Trump à la pandémie qui a frappé de plein fouet les Etats-Unis. Plus de 470.000 Américains ont succombé à la maladie, et 27 millions ont été contaminés, faisant du pays de l'Oncle Sam le plus affecté par le coronavirus dans le monde.

Sous-estimation de la gravité du virus, diffusion de théories du complot, absence de consignes sur le port du masque, mépris pour la science... L'ex-président américain a eu tout faux sur la pandémie, selon cette commission d'experts, créée en 2017 par The Lancet pour examiner les politiques publiques du milliardaire républicain.

Ses actions «ont amené de nombreux citoyens à ne pas prendre au sérieux le virus», déplore auprès de USA Today la Dr Steffie Woolhandler, professeure à l'Université de la ville de New York et membre du panel, regrettant l'absence de réponse nationale à la crise.

De même, selon ce rapport, si l'espérance de vie aux Etats-Unis avait été équivalente à la moyenne des autres pays du G7, 461.000 Américains de moins seraient morts en 2018. Si les chercheurs mettent en cause la politique de Donald Trump (notamment ses coupes dans lees programmes et agences sanitaires, ainsi que le démantèlement de nombreuses réglementations environnementales), il n'est pas la seul à blâmer selon eux.

Ils ciblent également ses prédécesseurs, plus particulièrement les quatre dernières décennies de politiques néolibérales, ouvertes par Ronald Reagan au début des années 1980, qui ont affaibli les programmes sociaux et dégradé les infrastructures de santé publique. Un mouvement que Donald Trump n'a fait qu'amplifier, selon eux.

