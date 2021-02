DIRECT - Coronavirus : La circulation du virus reste stable en France

La France échappera-t-elle à un 3e confinement en moins d’un an ? La question brûle les lèvres des Français «rassurés» par la stabilité, voire la légère baisse, des derniers indicateurs publiés. La menace reste pourtant bien là : ces derniers jours, des cas de variant sud-africain ont été détectés dans plusieurs établissements scolaires, à Eaubonne (Val d'Oise), Colmar, Mulhouse (Haut-Rhin) ou aux Sables-d'Olonne (Vendée), entraînant des fermetures de classes temporaires. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

12h31

Le gouvernement a relancé jeudi un groupe de discussion entre l'Etat et l'industrie pharmaceutique, un organisme lancé voici presque vingt ans mais qui redevient d'actualité avec la crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid-19.

Le "Conseil stratégique des industries de santé" (CSIS) va commencer à se réunir en ce début d'année en vue de faire des propositions en juin, selon un communiqué du gouvernement. Cet organisme doit accueillir des discussions entre l'Etat et l'industrie de la santé, dont notamment les laboratoires pharmaceutiques, en vue de mieux comprendre leurs enjeux respectifs.

12h25

Des tests salivaires de détection du Covid-19 sur les personnes sans symptômes, mais pas des tests rapides, ont reçu jeudi le feu vert de la Haute autorité de santé (HAS), permettant des dépistages répétés dans les écoles et les universités.

Ces tests sur prélèvement salivaires (crachats) seront analysés "en laboratoire ou dans le cadre des plateformes de dépistage organisé", a indiqué la Pr Dominique Le Guludec, présidente du Collège de la Haute Autorité de Santé (HAS). Ce ne sont pas des tests rapides qui donnent des résultats en 40 minutes. Avec ces tests salivaires, qui affichent des performances satisfaisantes, "nous allons multiplier les opérations collectives de dépistage, notamment en direction des établissements scolaires (...), mais également des universités", avait annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran le 4 février lors d'une conférence de presse aux côtés du Premier ministre, Jean Castex.

12h10

Malgré une tendance à la baisse des cas, la majeure partie des pays européens reste "vulnérable" face au Covid-19, a affirmé l'OMS Europe jeudi, mettant en garde contre "un faux sentiment de sécurité" à cause du nombre encore faible de vaccinés.

"L'écrasante majorité des pays européens reste vulnérable", a affirmé le directeur Europe de l'OMS, Hans Kluge lors d'une conférence de presse. "Si nous n'arrêtons pas la transmission maintenant, les bénéfices attendus des vaccinations dans la lutte contre cette pandémie pourraient ne pas être évidents", a insisté le responsable onusien. Pour lui, "à l'heure actuelle, la frontière est mince entre l'espoir d'un vaccin et un faux sentiment de sécurité".

10h37

Le gouvernement ukrainien a interdit toute homologation de vaccins contre le Covid-19 développés ou produits en Russie, selon une décision publiée mercredi soir.

Des politiques prorusses militent pour le déploiement du vaccin Spoutnik V en Ukraine, qui n'a encore aucun vaccin, mais les autorités prooccidentales ont rejeté cette idée estimant que Moscou, qui soutient une rébellion armée dans l'est du pays, utilise ses injections comme arme géopolitique. "L'homologation de vaccins" contre le Covid-19 "développés ou produits dans le pays agresseur (...) est interdite", stipule la résolution du gouvernement adoptée lundi mais publiée seulement deux jours plus tard.

09h04

AstraZeneca a publié jeudi un bénéfice net part du groupe plus que doublé en 2020 à 3,2 milliards de dollars, lors d'une année marquée par la pandémie contre lequel le groupe pharmaceutique britannique a mis au point un vaccin avec l'université d'Oxford. Les ventes ont par ailleurs nettement augmenté de 9% à 26,6 milliards de dollars sur un an, tirées par les nouveaux médicaments et malgré la baisse des revenus sur d'autres médicaments dont la distribution a été ralentie par la pandémie.

07h14

Les autorités sanitaines du Mexique ont autorisé l'utilisation des vaccins chinois CanSino Biologics et CoronaVac contre le Covid-19, a annoncé mercredi le gouvernement.

"L'autorisation d'urgence a été donnée aux deux vaccins", a dit en conférence de presse Hugo Lopez-Gatell, le responsable gouvernemental de la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Le vaccin CoronaVac, de la société chinoise Sinovac, "arrivera au Mexique emballé", tandis que le vaccin CanSino Biologics "arrivera en vrac" pour être transféré vers l'Etat de Querétaro (centre) où il sera emballé.

05h56

L’Argentine a passé mercredi la barre des deux millions de cas de coronavirus, alors que le nombre de morts approche les 50.000, selon les chiffres du ministère de la Santé.

04h12

Les chiffres des hospitalisations et entrées en réanimation de malades du Covid-19 sur 24 heures étaient en léger repli par rapport à la veille, selon les données de Santé publique France publiées mercredi.

Dr Martin Blachier : «Bravo au gouvernement de ne pas avoir cédé aux cris qui l’appelaient à confiner le pays», dans #HDPros pic.twitter.com/FVf246t2J6 — CNEWS (@CNEWS) February 11, 2021

Les hôpitaux accueillent désormais 27.417 malades du Covid-19, contre 27.634 la veille, avec 1.525 admissions ces dernières 24 heures (+1.931 mardi).

Sur ces malades, 3.309 sont dans un service de réanimation (qui reçoivent les cas les plus graves), contre 3.332 mardi. Lors des précédentes vagues, le nombre de patients en réa avait atteint 7.000 au printemps et 4.900 à l'automne. Les services de réanimation ont admis 282 malades ces dernières 24 heures (+334 la veille).

La maladie a tué 297 personnes en 24 heures, selon les chiffres de Santé publique France. Le nombre total des décès depuis le début de l'épidémie n'était pas disponible à 21H00. Mardi, le nombre de morts avait franchi la barre des 80.000, à 80.147.

Au cours des dernières 24 heures, l’Argentine a compté 7.739 nouveaux cas, portant le nombre total de cas avérés à 2.001.017 depuis mars 2020.

