États-Unis : il fait une chute de 20 mètres à bord de son véhicule et s’en sort indemne

C’est un miraculé. Dans le Wisconsin (États-Unis), un conducteur a survécu, ce samedi 6 février, à un accident de la route particulièrement impressionnant. Après avoir perdu le contrôle de son véhicule, il a fait une chute de plus de 20 mètres et s’en est sorti indemne.

Son pick-up a heurté un tas de neige se trouvant sur le bord d’une route surélevée avant de passer par-dessus la bordure de sécurité en béton, rapporte ABC News, qui a relayé les images filmées par les caméras de vidéosurveillance.

Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous, la voiture s’est ensuite écrasée en contrebas, en plein milieu de l’autoroute. Heureusement, aucun véhicule ne circulait sur cet axe à ce moment-là.

LOOK OUT BELOW: Driver survives after pickup truck appears to hit snowbank and skids off highway ramp in Wisconsin, crashing 70 feet to the ground.





Authorities said the driver showed no signs of impairment and was taken to an area hospital for evaluation. https://t.co/EyUgeUKIWx pic.twitter.com/WG6V5VlzcK

— ABC News (@ABC) February 9, 2021