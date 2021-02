Ils passent 33 jours perdus sur une île déserte et survivent en mangeant des noix de coco et des rats

3 Cubains ont été secourus par des garde-côtes américains après avoir passé trente-jours perdus sur Anguilla Cay, une île des Bahamas inhabitée. Ils ont survécu en se nourrissant de rats, de conques et de noix de coco.

C'est un hélicoptère effectuant une mission de routine à proximité de Florida Keys qui a repéré les deux hommes et la femme. «Nous avons été alertés par les drapeaux et une croix qu'ils avaient confectionnés pour être repérés», explique le pilote de l'appareil. Alertée, une deuxième équipe de secours a rapidement déposé de l'eau, de la nourriture et une radio au trio. Ce dernier a fini par être évacué le lendemain.

#BreakingNews @USCG is assisting 3 people who have reportedly been stranded on Anguilla Cay, Bahamas for 33 days. An Air Station Miami HC-144 Ocean Sentry aircrew has dropped a radio, food and water. More to follow.#D7 #Ready #Relevant #Responsive #searchandrescue #USCG pic.twitter.com/D263ptTarz

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 9, 2021