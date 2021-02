Avec un pénis qui fait la moitié de sa taille, cet animal possède le plus long sexe du monde

Petit mammifère sud-américain, le tatou à six bandes a le plus grand sexe du règne animal, proportionnellement à sa taille. Reconnaissable à son corps recouvert d'écailles et à ses puissantes griffes, il possède en effet un pénis qui fait la moitié de son corps.

A l'âge adulte, les tatous à six bandes mesurent une trentaine de centimètres et sont dotés d’un sexe pouvant atteindre 15 centimètres.

Mais si cet animal appartenant au super-ordre des xénarthres a été ainsi gâté par la nature, c’est pour une bonne raison : mener son coït à terme.

Grâce aux observations de Nina Attias, écologiste et biologiste de l'Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Brésil), qui a étudié durant deux ans le comportement des tatous, on en sait un peu plus sur leur reproduction.

Jusqu’à présent, les spécialistes n’étaient pas parvenus à observer les tatous à deux bandes d'aussi près en plein ébat.

uN COÏT SPORTIF

Comme elle le raconte à National Geographic, quand un tatou à six bandes (Euphractus sexcinctus) sent l’odeur d’une femelle en chaleur, il tente alors de s’approcher d’elle en se mettant à lui courir derrière.

Une fois qu’il arrive à proximité de sa prétendante, qui continue sa course, il monte sur son dos et les deux animaux s’accouplent tout en continuant de courir. Et même si d'autres d'autres congénères mâles les poursuivent, le couple continue ses affaires.

Si la femelle est fécondée après ce coït pour le moins intense et sportif, elle mettra bas une soixantaine de jours plus tard, précise le média. La gestation dure environ deux mois et la femelle met au monde de 1 à 3 petits par portée.

Diurne et solitaire, le tatou à six bandes, qui se reproduit toute l’année dans les zones humides brésiliennes, pèse entre 3.2 à 6.5 kg.

Il mange essentiellement des végétaux, des insectes, et des petits lézards et vit dans un terrier qu’il a lui-même creusé avec ses griffes. Son refuse possède qu'une seule entrée et peut atteindre un à deux mètres de long.

A voir aussi