DIRECT - Coronavirus : achat massif de vaccins par les Etats-Unis, l'Europe toujours «vulnérable»

La France échappera-t-elle à un 3e confinement en moins d’un an ? La question brûle les lèvres des Français «rassurés» par la stabilité, voire la légère baisse, des derniers indicateurs publiés. La menace reste pourtant bien là . Olivier Véran s'est dit hier «inquiet» de la situation en Moselle, où «plus de 300 cas de mutations évocatrices des variants brésilien et sud-africain» ont été recensés ces quatre derniers jours. Le ministre se rendra ce vendredi dans le département. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

09h42

Les Etats-Unis ont acheté 200 millions de doses supplémentaires de vaccins contre le Covid-19, et visent l'immunisation de la quasi-totalité de la population d'ici fin juillet, a annoncé jeudi le président Biden, au moment où l'Europe est déclarée encore "vulnérable" par l'OMS.

"Nous sommes désormais en voie d'avoir suffisamment de doses pour 300 millions d'Américains d'ici la fin juillet", a déclaré Joe Biden jeudi, le chiffre correspondant à la totalité de la population adulte américaine. Ces 200 millions de doses supplémentaires - 100 millions à la société Moderna et 100 millions à Pfizer - s'ajoutent aux 200 millions de doses déjà commandées à chaque société. Près de 45 millions de doses ont déjà été administrées depuis décembre, et au moins 33,8 millions de personnes ont reçu une ou deux doses, soit environ 10% de la population.

09H32

Faut-il annuler ou rembourser, et alors comment, la dette publique issue de la crise sanitaire? Le débat enflamme les économistes français, à coup de tribunes et d'interviews au ton parfois musclé, où arguments juridiques et techniques se répondent dans un débat finalement aussi très politique.

D'un côté, ceux que l'on peut appeler les "annulateurs". Leurs figures de proue sont les initiateurs d'une tribune parue la semaine dernière dans la presse européenne appelant à un abandon par la Banque centrale européenne (BCE) des titres de dette publique européenne qu'elle détient.

08h28

Une bulle sanitaire va être mise en place autour des joueurs de l'Open d'Australie afin que le tournoi puisse se poursuivre après l'annonce d'un confinement de cinq jours à Melbourne, a déclaré vendredi le chef de Tennis Australia, Craig Tiley.

"Le jeu va continuer. Une bulle sanitaire va être mise en place pour les joueurs. Tout ce que nous avons entendu dire, c'est que les joueurs veulent juste continuer à jouer", a-t-il déclaré. "Seuls les joueurs et leurs équipes, ainsi que les membres du personnel qui ne pourront pas faire leur travail depuis chez eux, seront autorisés sur le site", a ajouté M. Tiley.