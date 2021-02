DIRECT - Coronavirus : Olivier Véran annonce un renforcement des tests et de la vaccination en Moselle

La France échappera-t-elle à un 3e confinement en moins d’un an ? Malgré une légère baisse des derniers indicateurs publiés, la menace perdure. Olivier Véran s'est dit hier «inquiet» de la situation en Moselle, où «plus de 300 cas de mutations évocatrices des variants brésilien et sud-africain» ont été recensés ces quatre derniers jours. Le ministre se rendra ce vendredi dans le département. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

19h45

Le variant anglais du Covid-19 "a été identifié chez 9 personnes" en Guadeloupe et à Saint-Martin, a annoncé la préfecture de Guadeloupe vendredi dans un communiqué. "Ce sont les premiers cas identifiés sur le territoire", précise-t-on à la préfecture de Guadeloupe. Il s'agit de "5 résidents de Guadeloupe et 4 de Saint-Martin", des personnes "essentiellement jeunes".

19h21

Le patrouilleur Le Malin est parti vendredi de La Réunion, avec des stocks d'oxygène, pour Mayotte, confinée depuis le 5 février pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et à l'apparition des variants sud-africain et britannique.

18h56

Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé vendredi à Metz un renforcement de la politique de tests et de vaccination en Moselle, département qui connait une incidence plus élevée que sur le reste du territoire, notamment avec une progression du variant sud-africain.

"Tout cas positif de coronavirus sera désormais considéré dans ce département comme suspect de variant jusqu'à preuve du contraire, c'est-à -dire qu'il bénéficiera d'un contact tracing immédiat, d'une mise à l'abri accompagnée immédiate, d'un isolement porté à dix jours contre sept", a déclaré M. Véran lors d'un déplacement en Moselle. Un test PCR sera réalisé avant la levée de l'isolement pour les cas positifs et un test PCR sera effectué dès le premier jour sur tous les cas contacts éventuels, a-t-il ajouté à l'issue d'une réunion avec des élus mosellans.

17h56

Pour compenser le couvre-feu, les soldes d'hiver sont prolongĂ©s de deux semaines, jusqu'au 2 mars, annoncĂ© le ministère dĂ©lĂ©guĂ© aux PME.Â

16h44

Le monde doit se préparer à ce que le Covid-19 reste "parmi nous", a averti vendredi la directrice de l'agence européenne chargée des maladies dans un entretien à l'AFP, jugeant désormais "plus probable" cette possibilité.

"Maintenant il semble qu'il soit plus probable qu'il reste" plutôt qu'il ne disparaisse, a déclaré Andrea Ammon, directrice du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). "Il semble très bien adapté aux humains. Donc nous devons nous préparer à ce qu'il reste parmi nous", a-t-elle ajouté.

15h36

La mortalité n'a que très légèrement décru en France pendant la seconde quinzaine de janvier par rapport à la quinzaine précédente, a indiqué vendredi l'Insee dans son bilan hebdomadaire des décès pendant l'épidémie de Covid-19. En moyenne, 2.080 décès, toutes causes confondues, ont été comptabilisés chaque jour pendant la seconde quinzaine de janvier, contre 2.120 pendant la première quinzaine du mois, ce qui démontre une "relative stabilisation", note l'institut statistique.

14h46

Les autorités sanitaires françaises ont recommandé vendredi de "ne proposer qu'une seule dose" de vaccin contre le Covid-19 aux personnes "ayant déjà fait une infection" par le coronavirus, devenant ainsi le premier pays à formuler une telle recommandation.

Les personnes guéries du Covid-19 "ont déjà élaboré à l'occasion de l'infection une mémoire immunitaire. La dose unique de vaccin jouera ainsi un rôle de rappel", explique la Haute autorité de santé (HAS) dans son avis, qui doit encore recevoir l'aval du gouvernement.

13h16

Les maires de la communauté urbaine de Dunkerque (Nord) ont demandé vendredi aux autorités de fermer les collèges et lycées une semaine avant les vacances scolaires, "suite aux alertes de reprise épidémique" du Covid-19 et du variant anglais sur ce territoire.

"Afin de freiner le plus possible la circulation du virus à une semaine des vacances d'hiver, les élus ont demandé à Michel Lalande, préfet du Nord, de bien vouloir fermer dès lundi les établissements scolaires du second degré (les collèges et lycées) ainsi que la possibilité de dérogation à l'obligation scolaire pour les enfants scolarisés à l'école primaire (maternelle et élémentaire)", écrivent dans un communiqué commun les édiles des vingt communes de l'agglomération.

12h41

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.368.493 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 11H00 GMT. Plus de 107.706.980 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 65.828.800 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays et excluent les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques, comme en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni. Sur la journée de jeudi, 13.932 nouveaux décès et 435.006 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 3.856 nouveaux morts, le Mexique (1.474) et le Brésil (1.351).

12h05

La région allemande de la Sarre n'exclut pas le rétablissement de contrôles aux frontières avec la France et le Luxembourg pour contrôler la diffusion des variants du Covid-19, a indiqué vendredi son ministre-président.

"S'il y a des différences flagrantes entre les incidences, alors nous n'aurons pas le choix", a prévenu sur la chaîne d'information allemande NTV Tobias Hans, le dirigeant conservateur de cette petite région-Etat du sud-ouest de l'Allemagne. Il a toutefois souligné que des aménagements pourraient concerner les travailleurs frontaliers. Des contrôles avaient en effet été rétablis au printemps 2020 en Sarre, suscitant la colère de ceux qui passent quotidiennement cette frontière.

11h35

Le pays de Galles sera la première nation au Royaume-Uni à avoir proposé un vaccin anti-Covid à toutes les personnes de plus de 70 ans et aux soignants, soit 740.000 personnes, s'est félicité vendredi l'exécutif local.

Reconfiné pour endiguer une troisième vague très virulente de coronavirus, attribuée à un variant plus contagieux apparu dans le sud de l'Angleterre, le Royaume-Uni compte sur la vaccination massive de sa population pour pouvoir lever très progressivement les restrictions à partir de mars au plus tôt.

Le gouvernement de Boris Johnson s'est fixé comme objectif, qu'il est confiant d'atteindre, d'administrer d'ici à mi-février une première dose de vaccin aux quatre premiers groupes prioritaires, soit environ 15 millions de personnes incluant les plus de 70 ans, les soignants, les employés des maisons de retraite et leurs résidents.

09h42

Les Etats-Unis ont acheté 200 millions de doses supplémentaires de vaccins contre le Covid-19, et visent l'immunisation de la quasi-totalité de la population d'ici fin juillet, a annoncé jeudi le président Biden, au moment où l'Europe est déclarée encore "vulnérable" par l'OMS.

"Nous sommes désormais en voie d'avoir suffisamment de doses pour 300 millions d'Américains d'ici la fin juillet", a déclaré Joe Biden jeudi, le chiffre correspondant à la totalité de la population adulte américaine. Ces 200 millions de doses supplémentaires - 100 millions à la société Moderna et 100 millions à Pfizer - s'ajoutent aux 200 millions de doses déjà commandées à chaque société. Près de 45 millions de doses ont déjà été administrées depuis décembre, et au moins 33,8 millions de personnes ont reçu une ou deux doses, soit environ 10% de la population.

09H32

Faut-il annuler ou rembourser, et alors comment, la dette publique issue de la crise sanitaire? Le débat enflamme les économistes français, à coup de tribunes et d'interviews au ton parfois musclé, où arguments juridiques et techniques se répondent dans un débat finalement aussi très politique.

D'un côté, ceux que l'on peut appeler les "annulateurs". Leurs figures de proue sont les initiateurs d'une tribune parue la semaine dernière dans la presse européenne appelant à un abandon par la Banque centrale européenne (BCE) des titres de dette publique européenne qu'elle détient.

08h28

Une bulle sanitaire va être mise en place autour des joueurs de l'Open d'Australie afin que le tournoi puisse se poursuivre après l'annonce d'un confinement de cinq jours à Melbourne, a déclaré vendredi le chef de Tennis Australia, Craig Tiley.

"Le jeu va continuer. Une bulle sanitaire va être mise en place pour les joueurs. Tout ce que nous avons entendu dire, c'est que les joueurs veulent juste continuer à jouer", a-t-il déclaré. "Seuls les joueurs et leurs équipes, ainsi que les membres du personnel qui ne pourront pas faire leur travail depuis chez eux, seront autorisés sur le site", a ajouté M. Tiley.