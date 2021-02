Vidéo : 6 morts dans un accident impliquant plus de 100 véhicules

Des images à peine croyables. Conséquence du froid sévissant actuellement au Texas, un carambolage d'une grande ampleur est survenu à Fort Worth. Plus de cent véhicules, piégés par le bitume verglacé, ont été impliqués et l'on dénombre au moins 6 morts, ainsi que plus de 30 blessés conduits vers les hôpitaux de la région.

Le bilan reste provisoire, des secouristes étant toujours à l'oeuvre pour procéder à la désincarcération d'automobilistes restant piégés sous les décombres.

The camera just panned over the wreckage in I-35W in Fort Worth and it is jaw-dropping | https://t.co/IV8re79ilk via @wfaa pic.twitter.com/YrrW4dgCGi — Evan Schreiber (@SchreiberEvan) February 11, 2021

L'accumulation de toile froissée était visible sur plus d'un kilomètre et demi sur cette portion d'autoroute. A Dallas, situé à moins d'une heure, le mauvais temps a engendré un autre accident meurtrier (3 morts).

Depuis environ une semaine, les Etats-Unis mais aussi le Canada sont envahis par une vague de froid saisissante dûe au décrochage du vortex polaire et occasionnant des températures susceptibles d'atteindre les -30°C.

