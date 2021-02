Voici pourquoi certaines personnes disent «entendre les morts», selon une étude

Certaines personnes, qui se disent médiums ou voyantes, prétendent pouvoir «entendre la voix des morts». Mais qu'en est-il vraiment ? Une équipe de chercheurs de l’Université de Durham (Royaume-Uni) s’est penchée sur ce phénomène.

D’après leurs recherches, les personnes affirmant avoir le don de clairaudience, c'est-à-dire la capacité d'entendre des sons ou des paroles sans aucun stimulus externe, auraient un niveau d’«absorption» plus élevé. En clair, elles ont plus de facilité à s’immerger pleinement dans des activités imaginatives.

des hallucinations auditives

Les psychologues Adam Powell et Peter Moseley, qui ont mené cette étude parue en janvier dernier dans la revue «Mental Health, Religion and Culture», expliquent que les médiums seraient beaucoup plus sensibles aux hallucinations auditives et auraient vécu ces expériences auditives inhabituelles dès leur plus jeune âge.

Pour comprendre précisément ce qui différencie la population générale des médiums, et mieux cerner ces derniers, les chercheurs ont interrogé 65 personnes affirmant pouvoir entrer en contact avec les défunts, et faisant partie de l’Union nationale des spirites du Royaume-Uni, ainsi que 143 personnes lambda, contactées via les réseaux sociaux.

Résultat, 44,6% des spiritualistes ont affirmé entendre des voix quotidiennement, et 79% ont expliqué que ces expériences auditives font partie de leur quotidien. Alors que la plupart d'entre eux ont déclaré entendre les voix à l'intérieur de leur tête, 31,7% ont dit entendre des voix extérieures. Leur étude a également montré que ces personnes croient davantage aux événements paranormaux que le reste de la population.

le spiritisme donne du sens à leurs expériences

La majorité des individus qui se revendiquent médium n'ont souvent jamais entendu parlé de spiritualisme avant d'en faire l'expérience. Ils ont plutôt découvert ce concept en cherchant à expliquer leur état. Les scientifiques expliquent ainsi que ce n'est pas le résultat de la pression d’un groupe.

«Les principes du spiritisme semblent donner du sens aux expériences extraordinaires qu’ils ont vécus durant leur enfance et aux phénomènes auditifs fréquents qu’ils vivent en tant que médiums», a souligné Adam Powell. Ces personnes pensent avoir un «don», alors que c'est simplement le résultat de leur expérience personnelle.

A voir aussi