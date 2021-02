DIRECT - Coronavirus : 21.231 nouveaux cas et 199 morts ces dernières 24 heures en France

Devant l’hypothèse probable d’une cohabitation durable avec le coronavirus, les espoirs reposent plus que jamais sur la vaccination. Le Royaume-Uni pourrait bien réussir son pari de vacciner 15 millions de personnes vulnérables d’ici à fin février. En France, les autorités sanitaires recommandent désormais une seule dose pour les personnes ayant déjà été infectées. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

19H56

L'épidémie a provoqué la mort de 199 personnes à l'hôpital en France ces dernières 24 heures, selon Santé Publique France. Cela porte le bilan de total du Covid-19 à 81.647 morts dans notre pays.

21.231 nouvelles contaminations ont été recensées ces dernières 24 heures.

18H47

Plus de 800.000 décès du Covid-19 ont été officiellement enregistrés en Europe depuis le début de la pandémie en décembre 2019, selon un comptage réalisé par l’AFP samedi à 16H30 GMT à partir de bilans fournis par les autorités de santé.

Les 52 pays et territoires de la région (qui inclut la Russie et la Turquie) totalisaient 800.361 décès (pour 35.395.270 cas déclarés), devant l’Amérique latine et les Caraïbes (635.834 morts, 20.021.361 cas), les Etats-Unis/Canada (502.064, 28.312.719), et l’Asie (247.730, 15.641.940).

18H34

Le chef de la délégation de l'OMS qui s'est récemment rendue en Chine pour enquêter sur les origines de la pandémie a exprimé sa frustration samedi sur le manque d'accès aux données brutes pendant cette mission, déclarant qu'il en fallait plus pour détecter d'éventuels cas précoces du Covid.

«Nous voulons plus de données. Nous avons demandé plus de données», a déclaré dans un entretien avec l'AFP Peter Ben Embarek, qui est allé avec son équipe à Wuhan.

17H38

Le Liban a reçu samedi les premières doses du vaccin Pfizer/BioNTech contre le Covid-19, à la veille du coup d'envoi des vaccinations dans le pays en crise où le secteur hospitalier est mis à rude épreuve.

Le ministre de la Santé, Hamad Hassan, était à l'aéroport de Beyrouth pour la réception des 28.500 doses arrivées de Belgique. «Ce rêve s'est concrétisé grâce au soutien de nos partenaires internationaux», s'est-il félicité lors d'une allocution.

15H52

Les préfectures de Guadeloupe et de Martinique ont annoncé samedi de nouvelles restrictions pour les déplacements entre les deux îles, le «motif impérieux» étant à nouveau exigé à partir de mardi, à la suite de la détection du variant anglais.

«Dès le mardi 16 février, les déplacements de personnes» entre les deux îles seront soumis à la nécessité d'avoir «un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, de santé relevant de l'urgence, ou professionnel ne pouvant être différé», a indiqué la préfecture de la Guadeloupe dans un communiqué.

Le «non-respect» de cette mesure «est passible d'une amende forfaitaire de 135 euros, majorée en cas de récidive», a-t-elle rappelé.

12H32

Le préfet de la Moselle, Laurent Touvet, a annoncé samedi que les écoles restaient ouvertes dans ce département durement touché par l'épidémie de Covid-19, qui ne fera pas non plus l'objet d'une mesure de confinement local pour l'instant, les mesures actuelles apparaissant "à ce jour suffisantes".

"Il n'y a pas de fermeture généralisée des écoles" ni de "confinement" local, contrairement à ce que réclamaient plusieurs élus locaux, a indiqué à l'AFP M. Touvet. Les mesures de lutte contre la propagation du virus "apparaissent à ce jour suffisantes", a ajouté le préfet de ce département qui connaît une incidence plus élevée que le reste du territoire, notamment avec une progression du variant sud-africain.

12h11

Le coronavirus est "parmi nous" pour longtemps et le monde doit s'y préparer, a averti l'agence européenne des maladies.

Le coronavirus "semble très bien adapté aux humains. Donc nous devons nous préparer à ce qu'il reste parmi nous", a déclaré à l'AFP Andrea Ammon, la directrice du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, appelant également à garder pour l'heure les restrictions en place en Europe. "Ce ne serait pas le premier virus à rester parmi nous pour toujours".

11h54

Le président Hassan Rohani a mis en garde samedi contre une "quatrième vague" de Covid-19 en Iran, après une hausse du nombre de cas dans certaines régions de ce pays du Moyen-Orient le plus touché par la pandémie. "C'est un avertissement pour nous tous", a déclaré M. Rohani lors de la réunion hebdomadaire du comité de lutte contre le coronavirus. Certaines villes de la province du Khouzestan, dans le sud-ouest du pays, sont désormais zones "rouges", après plusieurs semaines de faibles niveaux de contamination dans tout le pays, a-t-il averti.

7h02

Le Pérou, confronté à sa deuxième vague de Covid-19, a enregistré vendredi son record d'hospitalisations liées au coronavirus, avec 14.333 patients hospitalisés, a annoncé le ministère de la Santé. Au cours des dernières 24 heures, 213 nouvelles admissions ont eu lieu, ce qui porte le nombre total des patients hospitalisés à 14.333, selon les chiffres officiels. Le record précédent, 14.181, avait été atteint le 17 août.

6h54

La société américaine de biotechnologie Moderna a indiqué vendredi avoir demandé l'autorisation à différentes autorités sanitaires du monde entier, d'augmenter de 50% la capacité de ses flacons de vaccin contre le Covid-19, afin d'accélérer les campagnes de vaccination en cours. "Afin d'optimiser les ressources et les opportunités de livrer plus de doses plus rapidement sur chaque marché, Moderna a proposé de remplir ses flacons avec jusqu'à 15 doses de vaccin, en comparaison des 10 d'avant", a indiqué la société dans un communiqué à l'AFP.

6h14

L'Argentine a dépassé vendredi le seuil des 50.000 décès liés au Covid-19 et compte plus de deux millions de cas de contamination par le coronavirus, a annoncé le ministère de la Santé. Au cours des dernières 24 heures, 155 nouveaux décès ont été enregistrés, ce qui porte le bilan total à 50.029 morts, a indiqué le ministère. Le dernier bulletin fait aussi état de 7.151 nouvelles contaminations, portant le nombre des cas positifs à 2.015.496, pour un pays de 45 millions d'habitants.

