DIRECT - Coronavirus : Moderna veut augmenter de 50% la capacité de ses flacons de vaccin

Devant l’hypothèse probable d’une cohabitation durable avec le coronavirus, les espoirs reposent plus que jamais sur la vaccination. Le Royaume-Uni pourrait bien réussir son pari de vacciner 15 millions de personnes vulnérables d’ici à fin février. En France, les autorités sanitaires recommandent désormais une seule dose pour les personnes ayant déjà été infectées. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

7h02

Le Pérou, confronté à sa deuxième vague de Covid-19, a enregistré vendredi son record d'hospitalisations liées au coronavirus, avec 14.333 patients hospitalisés, a annoncé le ministère de la Santé. Au cours des dernières 24 heures, 213 nouvelles admissions ont eu lieu, ce qui porte le nombre total des patients hospitalisés à 14.333, selon les chiffres officiels. Le record précédent, 14.181, avait été atteint le 17 août.

6h54

La société américaine de biotechnologie Moderna a indiqué vendredi avoir demandé l'autorisation à différentes autorités sanitaires du monde entier, d'augmenter de 50% la capacité de ses flacons de vaccin contre le Covid-19, afin d'accélérer les campagnes de vaccination en cours. "Afin d'optimiser les ressources et les opportunités de livrer plus de doses plus rapidement sur chaque marché, Moderna a proposé de remplir ses flacons avec jusqu'à 15 doses de vaccin, en comparaison des 10 d'avant", a indiqué la société dans un communiqué à l'AFP.

6h14

L'Argentine a dépassé vendredi le seuil des 50.000 décès liés au Covid-19 et compte plus de deux millions de cas de contamination par le coronavirus, a annoncé le ministère de la Santé. Au cours des dernières 24 heures, 155 nouveaux décès ont été enregistrés, ce qui porte le bilan total à 50.029 morts, a indiqué le ministère. Le dernier bulletin fait aussi état de 7.151 nouvelles contaminations, portant le nombre des cas positifs à 2.015.496, pour un pays de 45 millions d'habitants.

