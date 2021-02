Chine : des «blackface» durant le gala de Nouvel An

Pour la deuxième fois en trois ans, la télévision d'Etat chinoise se retrouve au coeur d'une vive controverse pour avoir mis en scène, lors de son traditionnel gala télévisé du Nouvel An, des danseurs chinois grimés en Noirs. Cette pratique, appelée «blackface», est en effet considérée comme raciste et, ce faisant, la prestation a suscité de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux.

Selon certaines estimations, le gala télévisé du Nouvel An chinois attire jusqu'à 800 millions de téléspectateurs, ce qui en fait le programme de divertissement le plus regardé dans le monde.

Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que la partie consacrée aux «chansons et danses africaines», l'une des performances de ce méga-show de cinq heures, ait été particulièrement scrutée.

Cela d'autant plus que, pandémie de coronavirus oblige, la plupart des festivités prévues pour marquer le coup d'envoi de l'année du buffle de métal, ont été annulées ou remplacées par des attractions virtuelles.

Dans ces conditions, le choc fut particulièrement retentissant lorsque apparurent à l'écran plusieurs danseurs chinois la peau repeinte en noir.

Ce qui devait être une séquence humoristique censée célébrer les liens sino-africains a en effet été perçue par nombre de téléspectateurs comme, au mieux gênante, au pire parfaitement offensante.

Relayée notamment par Austin Ramzy, le correspondant du New York Times à Hong Kong, la prestation a fait l'objet de ce commentaire émis par un internaute anonyme : «Quelle est la tradition annuelle de la télévision d'État chinoise pour le Nouvel An chinois ? Un 'blackface'».

Une référence en réalité limpide à ce qui s'était produit en 2018 lors du même show télévisé. A l'époque Pékin avait en effet déjà été sous le feu des critiques pour avoir mis en scène plusieurs danseurs grimés en noirs. La séquence, exhumée à nouveau aujourd'hui par de nombreux médias, est même considérée comme plus ridicule et raciste encore pour mettre également en scène un singe aux côtés des danseurs.

For those unfamiliar with the origins of @BlackLivityCN we wrote on the 2018 Blackface incident with the intention of amplifying the voices of many within our community who were already hot in discussion about the community response needed via WeChathttps://t.co/As35wu5k8Z

— Black Livity China (@BlackLivityCN) February 11, 2021