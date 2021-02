DIRECT - Coronavirus : l'Union européenne va autoriser plus rapidement les vaccins contre les variants

Devant l’hypothèse probable d’une cohabitation durable avec le coronavirus, les espoirs reposent plus que jamais sur la vaccination. Le Royaume-Uni pourrait bien réussir son pari de vacciner 15 millions de personnes vulnérables d’ici à fin février. En France, les autorités sanitaires recommandent désormais une seule dose pour les personnes ayant déjà été infectées. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

10h46

Le ministère japonais de la SantĂ© a officiellement approuvĂ© dimanche l'utilisation du vaccin contre le COVID-19 de Pfizer PFE.N et BioNTech 22UAy.DE , le premier autorisĂ© dans l'archipel. 20.000 membres du personnel soignant des hĂ´pitaux recevront leurs premières injections Ă compter de mercredi et plus de 3.7 millions de membres du personnel mĂ©dical devraient ĂŞtre vaccinĂ©s d'ici le mois d'avril.Â

Le Japon, oĂą rĂ©sident 126 millions de personnes, a signĂ© des contrats avec les laboratoires AstraZeneca, Moderna et Pfizer pour se procurer plus de 300 millions de doses de vaccins.Â

9h24

L'Union européenne, accusée de lenteur dans la gestion de la pandémie de Covid, va accélérer la procédure d'autorisation de vaccins améliorés pour répondre aux variants du virus, a annoncé dimanche la commissaire à la Santé. «Nous avons analysé avec l'Agence européenne des médicaments la procédure et nous avons dorénavant décidé qu'un vaccin amélioré par un fabricant pour lutter contre les nouveaux variants par sur la base d'un vaccin déjà existant» et certifié «n'aura plus besoin de passer par toutes les étapes d'autorisation», a-t-elle déclaré au quotidien allemand Augsburger Allgemeine publié dimanche.

«Cela va donc être plus rapide pour avoir des vaccins adaptés à disposition, sans pour autant réduire les critères de sécurité», a ajouté la commissaire.

La Commission européenne a été très critiquée pour la lenteur du démarrage des campagnes de vaccination contre le Covid-19 dans les pays de l'UE, en raison à la fois de procédures de certification des premiers vaccins jugées trop longues par rapport au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis, mais aussi concernant les commandes de vaccins.

8h39

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a ordonné dimanche un confinement de trois jours à Auckland (nord) après la découverte d'un nouveau foyer de contaminations au coronavirus. Ce sont 1,7 million d'habitants qui seront tenus de rester chez eux à compter de dimanche soir minuit. Ecoles et commerces resteront fermés lundi, à l'exception des entreprises jugées «essentielles».

4h26

Un foyer de coronavirus a été détecté ce week-end en Nouvelle-Zélande, où trois membres d'une même famille ont été testés positifs, dont une femme travaillant pour une entreprise de restauration desservant des vols internationaux. «Il y a des infections nouvelles et actives», a déclaré le ministre de la Santé Chris Hipkins, qui a précisé que la source de la contamination n'avait pas encore été identifiée.

«C'est encore une pièce du puzzle qui manque», a-t-il dit, ajoutant que les autorités sanitaires cherchaient également «à savoir si le Covid-19 peut être ailleurs dans la communauté et s'il circule». Les autorités néo-zélandaises ont minimisé tout lien avec les repas à bord, soulignant que huit jours avaient passé entre le dernier jour de travail de la femme contaminée et son test positif. La Nouvelle-Zélande a enregistré plusieurs cas de Covid-19 il y a trois semaines, mettant fin à une période de plus deux mois sans aucune contamination.