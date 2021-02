Etats-Unis : des policiers moquent la mort de George Floyd avec une carte de Saint-Valentin

The LAPD, le département de la police de Los Angeles, a lancé une enquête interne, samedi 13 février, après que l'un de ses agents a rapporté à sa hiérarchie que plusieurs policiers se faisaient passer sous le manteau une carte de Saint-Valentin se moquant de la mort de George Floyd.

«Vous me coupez le souffle». Une phrase en apparence anodine mais qui associée à la mort de George Floyd prend une tout autre tournure, aux relents racistes, et de nature potentiellement explosive.

Ce sont ces mots qu'a assuré avoir vu écrits sur une carte de Saint-Valentin, un policier de Los Angeles, en Californie.

LAPD investigating report of George Floyd photo circulating with caption 'You take my breath away' https://t.co/Ea5v9NLOkf

— Los Angeles Times (@latimes) February 14, 2021