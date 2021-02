Il vole une bague de fiançailles et une alliance à sa petite amie pour demander en mariage son autre petite amie

En voilà un qui doit passer sa Saint-Valentin seul. Aux Etats-Unis, un homme est recherché pour avoir dérobé une bague de fiançailles et une alliance à l'une de ses deux petites amies, pour demander en mariage son autre fiancée.

Une histoire rocambolesque relatée par le bureau du shérif du comté de Volusia, en Floride, sur Facebook. Plus tôt cette année, une femme d'Orange City, une ville du «Sunshine State», a expliqué aux enquêteurs avoir découvert que son petit copain était fiancé à une autre. En épluchant son compte Facebook, elle est tombée sur des photos de cette femme portant une bague de fiançailles et une alliance identiques à celles qu'elle s'était vue offrir lors d'un précédent mariage.

Elle s'est précipitée vers son coffret à bijoux, se rendant compte immédiatement que les deux bagues avaient disparu, ainsi que plusieurs autres bijoux, dont une bague en diamant ayant appartenu à sa grand-mère. Au total, le montant du butin s'élevait à plus de 6.000 dollars (5.000 euros) selon la police.

La victime a contacté l'autre petite amie, vivant à Orlando, à 50 km de chez elle, qui lui a rendu certains des bijoux volés. Toutes deux ont rompu avec cet homme et se sont mises à travailler ensemble avec les enquêteurs. La seconde fiancée a ainsi découvert avoir été dupée elle aussi par Joseph Davis, 48 ans, qui se présentait en tant que «Joe Brown» à l'une et «Marcus Brown» à l'autre.

Déjà bien connu des services de police

Un jour, l'homme l'avait conduite à une maison appartenant à la femme d'Orange City, pendant que celle-ci était au travail, la présentant comme son propre domicile. Il lui avait même proposé d'y emménager avec lui, avant de finalement lui annoncer plus tard que cela ne pourrait pas se faire et de s'évanouir dans la nature. Après son départ, elle s'est rendue compte qu'un ordinateur portable et des bijoux avaient disparu de son appartement.

L'homme a finalement pu être identifié via sa nièce, vivant en Caroline du Nord. La police a émis un mandat d'arrêt contre lui, pour «vol de grande envergure». Toujours recherché, il est déjà sous le coup d'un autre mandat d'arrêt pour un accident avec délit de fuite et blessures. Il a par ailleurs déjà été arrêté à plusieurs reprises pour possession d'une fausse pièce d'identité, dépôt d'un faux rapport de police, violences familiales et possession de cocaïne avec intention de la vendre.

