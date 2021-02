Joe Biden appelle à une réforme immédiate des ventes d'armes à feu

Le président américain Joe Biden a appelé le Congrès ce dimanche à agir «maintenant» pour limiter la circulation des armes à feu aux Etats-Unis.

«Cette administration n'attendra pas la prochaine fusillade de masse pour entendre les appels à agir», a déclaré le président démocrate dans une déclaration, trois ans après la tuerie de Parkland (Floride) qui a bouleversé l'Amérique.

«J'appelle aujourd'hui le Congrès à promulguer des réformes de bon sens concernant les armes», a dit Joe Biden, demandant d'imposer enfin la vérification des antécédents des acheteurs «pour toutes les ventes d'armes», d'interdire les fusils d'assaut et les chargeurs à haute capacité.

Pour Joe Biden, il faut «mettre fin à l'immunité des fabricants d'armes qui mettent des armes de guerre dans nos rues en toute connaissance de cause».

UNE SAINT-VALENTIN MEURTRIERE

En 2018, le jour de la Saint-Valentin, un jeune homme de 19 ans, Nikolas Cruz, avait ouvert le feu dans cet établissement du sud-est de la Floride, le lycée Marjory Stoneman Douglas, tuant 14 lycéens et 3 encadrants avant d'être arrêté.

The victims of the Parkland, Florida school shooting on Feb 14, 2018 are in our thoughts today. They should never be forgotten. #RIP pic.twitter.com/TPFVgyWyGY — Arlington MA, Police Department (@ArlingtonMAPD) February 14, 2021

LA REVOLTE de lyceens

Après le massacre, de nombreux lycéens survivants de la tuerie s'étaient rassemblés pour créer un mouvement de protestation anti-armes à feu. Sous le hastag #Neveragain, ils interpellaient les autorités sur la nécessité de légiférer pour empêcher de nouvelles tueries de masse.

Des manifestations #March4OurLives (Marchons pour nos vies, ndlr) s'étaient tenus à Washington D.C et dans près de 800 lieux aux Etats-Unis. Les jeunes manifestants réclamaient la fin de la vente des armes les plus utilisées lors des fusillades, la restriction des munitions et le renforcement du contrôle des ventes d'armes.

2.14.18





Our hearts are with everyone in the community today and every day. pic.twitter.com/t8IehQesOr — March For Our Lives (@AMarch4OurLives) February 14, 2021

A voir aussi :