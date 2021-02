New York : après quatre agressions au couteau en moins de 24h, la police déploie 500 agents dans le métro

Que se passe-t-il dans le métro new-yorkais ? En moins de 24h, quatre agressions au couteau, dont deux mortelles, y ont été enregistrées, sans que le ou les coupables puissent être identifiés. Afin de protéger les usagers, 500 agents supplémentaires ont été déployés dans tout le réseau souterrain.

D'après les informations de CNN, les quatres victimes sont des sans-abri et ont été attaquées sur la ligne A du métro new-yorkais, qui relie le nord de Manhattan au Queens. La première agression a eu lieu vendredi 12 février, au matin. Un homme de 67 ans a été poignardé par un inconnu dans la gare de la 181e rue, à Manhattan.

