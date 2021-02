Un porte-parole de Joe Biden démissionne après avoir menacé une journaliste

TJ Ducklo, l'un des porte-paroles de la Maison blanche, a présenté sa démission ce samedi 13 février, après avoir créé la polémique en menaçant une journaliste qui enquêtait sur sa vie privée.

«Je vais vous détruire», aurait asséné ce nouveau membre de l’équipe de Joe Biden de 32 ans à Tara Palmeri, journaliste politique pour le média américain Politico. Selon les informations de Vanity Fair, qui a révélé l’affaire, Tara Palmeri et un de ses collègues journalistes étaient en train d’enquêter sur une éventuelle relation entre TJ Ducklo et Alexi McCammond, journaliste politique pour Axios, et qui a couvert la campagne présidentielle de Joe Biden, soulevant ainsi un problème déontologique.

TJ Ducklo aurait donc contacté la journaliste par téléphone pour l’intimider, afin qu’elle ne publie pas d’article concernant sa vie privée. C'est là qu'il aurait menacé de la «détruire» et de ruiner sa réputation si elle publiait ces informations. Il aurait également eu des propos sexistes, et aurait accusé la journaliste d’être «jalouse» de sa relation avec Alexi McCammond.

Un des rédacteurs en chef de Politico, mis au courant du contenu de cet appel téléphonique par la journaliste, a alors contacté la Maison blanche. La porte-parole Jen Psaki a fait savoir qu’il avait présenté ses excuses à la journaliste, et qu’il «est le premier à reconnaître que ce n'est pas un comportement soutenu par le Président» sur Twitter :

TJ Ducklo has apologized to the reporter, with whom he had a heated conversation about his personal life. He is the first to acknowledge this is not the standard of behavior set out by the President.

— Jen Psaki (@PressSec) February 12, 2021