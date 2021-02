Vidéo : Des nuées d'oiseaux effectuent une chorégraphie époustouflante au-dessus de l'eau

Un véritable ballet aérien. Au crépuscule, des centaines d'étourneaux ont été filmés volant de manière parfaitement synchronisée dans une sorte de «danse» majestueuse, à Brighton, au Royaume-Uni. Cette vidéo postée le 10 février 2021 par une Britannique sur son compte twitter est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Légendée sobrement «Murmurations tonight. Breathtaking» («Murmurations ce soir. A couper le souffle» en français) par son autrice, la vidéo d'une durée de 39 secondes a déjà été vue plus de 4 millions de fois depuis sa publication sur le réseau social qui gazouille.

Ce ballet hypnotique d'étourneaux sansonnets effectué au ras de la Manche, à proximité de la célèbre jetée de Brighton, est un phénomène bien connu qui se produit au coucher du soleil dans toute l'Europe, le plus souvent en hiver, entre les mois de novembre et février. Il est appelé de manière poétique en anglais «Murmuration». La «murmuration» des étourneaux est donc ce vol groupé et coordonné de centaines ou milliers d'individus effectué au coucher du soleil avant de se poser pour la nuit dans un endroit à l'abri des rapaces.

Fascinés et impressionnés par cette vidéo, de très nombreux internautes l'ont retweetée en laissant des commentaires qui soulignent sa beauté et sa magie.

