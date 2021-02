Coronavirus : vers un vaccin universel ?

Contrer les mutations du SARS-COV-2 et des autres coronavirus. Plusieurs chercheurs se sont mis sur la piste d’un vaccin universel, capable de lutter efficacement contre tous les coronavirus et leurs variants. Un objectif qui ne devrait pas être atteint avant 2022.

Dans les années à venir, les scientifiques redoutent que de nouveaux coronavirus ne franchissent la barrière de l’animal et créent ainsi des pandémies à l’échelle de celle vécue actuellement.

En ce sens, certains, comme le professeur de médecine moléculaire Eric Topol et l’immunologiste Denis Burton, du Scripps Research Institute de San Diego (Californie), ont appelé les gouvernements à investir dans la recherche contre tous les coronavirus, la semaine dernière dans la revue Nature.

De son côté, le groupe pharmaceutique Moderna a déjà annoncé être sur la piste d’une seconde version de son vaccin, qui luttera contre plusieurs variants.

Pour l'immunologiste Steve Pascolo, interrogé par le JDD, «le vaccin évoluera en même temps que le virus. Si un variant s’impose, on obtiendra vite un nouvel ARN messager et on le combinera avec le "vieux" virus».

«Eviter de parier sur telle ou telle souche»

Selon le média dominical, des équipes de chercheurs espèrent parvenir à développer un vaccin efficace pour 2022.

Les Américains de l’Institut national des allergies et maladies infectieuses américain (NIAID) travaillent sur des vaccins contre toute la famille des coronavirus. Les Canadiens de VBI Vaccines, basés dans le Massachusetts (États-Unis), travaillent sur un vaccin à partir des Sars-CoV-1, Sars-CoV-2 et du Mers.

En France, le laboratoire lyonnais Osivax, déjà à l’œuvre pour mettre au point un vaccin antigrippal universel, a réorienté ses recherches pour se pencher sur l'élaboration d'un bouclier contre tous les Sars-CoV-2 et d’autres coronavirus. «Un vaccin universel éviterait de parier chaque année sur telle ou telle souche», a confié au JDD son président Alexandre Le Vert.

Son projet est soutenu par l’Europe et la BPI qui ont investi 30 millions d’euros cet été. Là aussi, un lancement clinique de phase 1 est attendu pour le début de l’année 2022.

