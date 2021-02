Harry et Meghan : les paris sont ouverts sur le prénom de leur deuxième enfant

Les bookmakers n'ont pas perdu du temps. A peine le prince Harry et Meghan Markle ont-ils annoncé dimanche soir qu'ils attendaient leur deuxième enfant que les paris sont déjà lancés sur le prénom du futur «royal baby». Diana et Alexandra font figure de favoris pour une fille, quand Alfie, Thomas et Oliver sont pressentis pour un garçon.

Quel que soit le sexe de l'enfant, les bookmakers citent de nombreux prénoms familiaux parmi leurs favoris. Si c'est une fille, Diana arrive en tête de liste sur deux grands sites de paris britanniques, Corals et Betfair. Les bookmakers semblent miser sur le clin d'oeil que le prince Harry pourrait faire à sa défunte mère, Lady Diana, décédée en 1997 dans un accident de voiture à Paris. Le duc de Sussex et son épouse lui ont déjà rendu un bel hommage lors de l'annonce de l'arrivée prochaine de leur deuxième enfant, le faisant 37 ans jour pour jour après que la princesse Diana avait annoncé être enceinte d'Harry.

Le site de paris Ladbrokes place de son côté Alexandra en tête des prénoms féminins. Parmi les autres prénoms évoqués par les bookmakers, on retrouve d'autres prénoms royaux, tels qu'Elizabeth (le prénom de la reine d'Angleterre) ou Grace (comme s'appelait l'ancienne princesse de Monaco). Sont également cités Florence, Alexandria ou Doria (le prénom de la mère de Meghan Markle).

Un prénom plus traditionnel cette fois ?

Si le nouveau-né s'avère être un garçon, les bookmakers sont encore plus partagés. Chez Ladbrokes, Alfie arrive en tête, devant Charles/Charlie, le prénom du père d'Harry et sa version moderne. Corals place Thomas en favori numéro 1, soit le prénom du père de Meghan, devant Spencer (le nom de jeune fille de Lady Di), Albert et Philip (le prénom du grand-père d'Harry). Ces deux derniers prénoms sont également cités chez Betfair, même si c'est Oliver qui fait figure de favori pour ce site, devant Arthur.

Cette fois-ci, les bookmakers britanniques espèrent avoir plus de nez que pour le prénom du premier enfant du couple royal, Archie, qui n'apparaissait pas dans leurs listes. Betfair a une théorie à ce sujet. «Après avoir choisi Archie pour leur premier enfant, Meghan et le prince Harry pourraient opter pour un nom plus traditionnel pour leur deuxième», a déclaré un porte-parole du site au Daily Mail.

