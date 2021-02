Harry et Meghan : quelle place dans l'ordre de succession au trône britannique pour leur deuxième enfant ?

Un nouveau «royal baby». Le prince Harry et Meghan Markle attendent leur deuxième enfant, a annoncé le porte-parole du couple dimanche soir. Il intégrera la ligne de succession au trône britannique, malgré le choix de ses parents de se mettre en retrait de la famille royale.

Que ce soit un garçon ou une fille, il y entrera à la 8e position, juste derrière son grand frère Archie, né en mai 2019. Actuellement 8e, le prince Andrew, 60 ans, deuxième fils de la reine Elizabeth II et dont l'image a été ternie par l'affaire Epstein, sera donc rétrogradé en 9e place.

Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9

— Misan Harriman (@misanharriman) February 14, 2021