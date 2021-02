La justice italienne ouvre son tout premier procès pour pollution plastique en mer

L'affaire remonte au mois de février 2018, quand une station d'épuration italienne a déversé des millions de filtres en plastique dans les eaux de la Méditerranée. Depuis, ils ont été retrouvés jusqu'en Tunisie et en France. Une atteinte conséquente à l'environnement qui se retrouve devant la justice, ce lundi 15 février à Salerno, au sud de Naples. En Italie, c'est le premier procès du genre.

Cette procédure inédite pour pollution plastique en mer est le résultat de «30 ans de combat pour obtenir une loi sur l'environnement», explique Maria-Teresa Imparato, la présidente de la Ligue de l'environnement en Campanie, dont les propos sont rapportés par franceinfo.

Update on the big spill of disks, likely used in waste water treatment aka #hooksetdisks washing up by the 1000s in central Italy. @CleanSeaLIFE coordinating w local, regional auth, coast guard and oceanographers to backtrack source &cleanup #marinelitter #marinedebris #6IMDC pic.twitter.com/UGJmc8JjEr

— CleanSeaLIFE (@CleanSeaLIFE) March 17, 2018