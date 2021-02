Un rappeur s'enferme dans une université pour empêcher son arrestation

«Je suis enfermé dans l'université de Lérida [...] Ils devront user de la force pour entrer, m'arrêter et m'incarcérer», a écrit Pablo Hasel sur Twitter, ce lundi 15 février. Ce rappeur espagnol, condamné à une peine de prison pour des tweets contre la monarchie et la police, s'est ainsi retranché pour échapper à une arrestation.

Le jeune homme a été condamné à purger une peine de 9 mois d'emprisonnement à cause de tweets dans lesquels il accusait notamment les forces de l'ordre de torture et d'assassinats, les qualifiant de «mercenaires de merde». On lui reproche également ses propos contre la monarchie, un «Etat terroriste», selon lui. Pablo Hasel avait jusqu'à vendredi dernier, le 12 février, pour se présenter volontairement en prison.

Estoy encerrado junto a bastantes solidarios en la Universitat de Lleida, tendrán que reventarla para detenerme y encarcelarme. Es en el Rectorat de Rambla d'Aragó por si alguien de por aquí quiere echar una mano.https://t.co/QG34jYPSU3 — Pablo Hasel (@PabloHasel) February 15, 2021

Au lieu de cela, il a préféré mobiliser ses soutiens et empêcher sa propre arrestation en se barricadant dans l'université de Lérida, en Catalogne. Sa présence sur le campus a été confirmée par une porte-parole de l'établissement, qui fait état d'un groupe d'«environ 20 personnes» à ses côtés.

Ces dernières semaines, plusieurs manifestations de soutien au rappeur ont eu lieu à Madrid et Barcelone, engendrant parfois des tensions avec la police. Pablo Hasel a également plus de 200 personnalités du monde culturel hispanophone de son côté. Une tribune en sa faveur a entre autres recueilli les signatures du réalisateur Pedro Almodovar et de l'acteur Javier Bardem.

Cette mobilisation populaire met le gouvernement dans une position délicate. Lundi 8 février, l'exécutif a promis «une réforme» afin que les «excès verbaux commis dans le cadre de manifestations artistiques, culturelles ou intellectuelles» ne tombent pas dans le champ du droit pénal et ne soient plus sanctionnés par des peines de prison.

En attendant, Pablo Hasel semble bien décidé à maintenir son siège et encourage tous ceux qui veulent «donner un coup de main» à se joindre à lui. «Ils devront venir m'enlever et cela servira aussi à dépeindre l'Etat sous son vrai visage, celui d'une fausse démocratie», plaide-t-il auprès de l'AFP.

