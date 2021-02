Une femme arrêtée près de la Maison Blanche avec une arme chargée dans sa voiture

Une femme a été arrêtée près de la Maison Blanche avec une arme chargée dans sa voiture, ce samedi 13 février.

La femme âgée de 66 ans était accompagnée d'un homme dans son véhicule. Ils ont été arrêtés par les forces de l'ordre à un point de contrôle non loin de la Maison Blanche, dans le centre de Washington DC, où ils se seraient rendus d'eux même.

Selon une information de TMZ, ils ont affirmé aux policiers être là pour rencontrer le président américain Joe Biden, afin de lui remettre une lettre manuscrite.

En fouillant le véhicule, les agents de police ont trouvé une arme de poing chargée. L'homme qui l'accompagnait était lui aussi en possession d'un pistolet.

La sexagénaire a été arrêtée pour port d'une arme sans permis, possession d'une arme à feu non enregistrée et possession de munitions non enregistrées.

