Australie : Un nageur olympique suspecté d'être à la tête d'un trafic de drogues

L'ex-nageur australien Scott Miller, médaillé olympique à Atlanta en 1996, a été arrêté pour trafic de drogues.

Il a été interpellé chez lui au cours d'une opération policière visant à démanteler un réseau de dealers. Selon les enquêteurs, c'est Scott Miller lui-même qui en est le chef.

Le sportif de 45 ans est accusé d'avoir caché 4kg de métamphétamine (ou «ice») dans des bougies. Cette drogue très addictive provoque euphorie, agitation et anxiété, ainsi que des hallucinations et de la paranoïa. La quantité de métamphétamine retrouvée par les policiers équivaut à 2 millions de dollars australiens, soit environ 1,3 million d'euros. La brigade a également saisi 1kg d'héroïne.

« Très bien organisés »

Scott Miller n'aurait pas agi seul. Il aurait bénéficié de la complicité d'un homme de 47 ans, arrêté lors de la même opération. D'après la police, les deux trafiquants supposés sont les principaux fournisseurs de la ville d'Albury, ravagée par la drogue depuis des années. «Ce n'était pas une petite organisation», a précisé le détective Watson, dont les paroles sont rapportés par le quotidien The Australian. «Les dealers étaient très bien organisés et financés. (...) Ils ont apporté la mort et la misère à travers toute la région, et en particulier à Albury.»

Ce n'est pas la première fois que Scott Miller a des déboires avec la drogue. Après être devenu vice-champion olympique du 100m papillon et avoir gagné la médaille de bronze lors du 4 x 100m 4 nages en 1996, il a été suspendu deux mois pour test positif à la marijuana. Il a également été condamné en 2009 à 100 heures de travaux d'intérêt général pour trafic de drogues.

