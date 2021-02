DIRECT - Coronavirus : hausse du nombre de patients à l'hôpital et en réanimation

Devant l’hypothèse probable d’une cohabitation durable avec le coronavirus, les espoirs reposent plus que jamais sur la vaccination. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

03h56

Des poursuites seront lancées après un "déboulé" (défilé) organisé dimanche, entre les Abymes et Pointe-à -Pitre, alors que ce type de manifestation est interdit à cause de la crise sanitaire, a annoncé lundi la préfecture de la Guadeloupe dans un communiqué. "Plusieurs centaines de personnes", selon les médias locaux, se sont rassemblées pour défiler lors du dimanche gras, en zone pointoise. Dans un communiqué, la préfecture dit "déplorer ces comportements irresponsables de la part des organisateurs et des participants qui y ont entraîné de jeunes enfants" et annonce des poursuites à leur encontre.

01h54

Le Chili a commencé à vacciner ses enseignants contre le Covid-19 dans le but de rouvrir les écoles du pays pour le début de l'année scolaire le 1er mars, a annoncé le ministère de la Santé.

01h31

La vice-présidente des Etats-Unis Kamala Harris et le président français Emmanuel Macron ont plaidé lundi en faveur d'une "coopération bilatérale et multilatérale étroite" face au Covid-19 et au changement climatique, lors d'un entretien téléphonique.

00h00

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés, ainsi que celui des patients en service de réanimation, était en hausse, et se maintient donc à un niveau élevé, selon les chiffres publiés lundi par les autorités sanitaires. Les hôpitaux accueillaient 26.478 malades du Covid-19, dont 1.431 arrivés ces dernières 24 heures. Dimanche, ils étaient 26.401, dont 651 nouvelles hospitalisations. Concernant les services de réanimation, qui reçoivent les cas les plus graves, ils comptaient 3.371 patients, dont 306 arrivés depuis la veille. Dimanche, ils étaient 3.299 en réanimation (dont 113 entrées).