DIRECT - Coronavirus : pour le gouvernement, le passeport vaccinal est toujours «prématuré»

Devant l’hypothèse probable d’une cohabitation durable avec le coronavirus, les espoirs reposent plus que jamais sur la vaccination. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

15h10

La société BioSerenity, fabricant de masques pour Santé Publique France, a annoncé mardi avoir mis au point un masque présenté comme le premier à la fois "filtrant et décontaminant" face au Covid-19, en utilisant une couche textile "tueuse" de virus.

Ce masque, certifié CE pour sa version FFP et en attente de cette certification le 22 février pour sa version chirurgicale, "a la capacité de bloquer et tuer les virus" aérosolisés, a affirmé lors d'une conférence de presse le directeur général de BioSerenity, Marc Frouin. De quoi selon lui faire la différence avec d'autres modèles développés de masques virucides, "beaucoup d'annonces de choses qui nous semblent superficielles au niveau des critères".

14h40

Le débat autour du passeport vaccinal contre le Covid-19, qui divise en Europe, reste "prématuré" pour la France, où seule une minorité de personnes sont à ce jour vaccinées, a déclaré mardi le secrétaire d'Etat au Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne.

"L'idée de restreindre les flux aux personnes qui sont seulement vaccinées est un débat qui nous paraît prématuré" car "vous avez 4 à 5% de la population européenne vaccinée, les publics les plus fragiles et pas ceux qui le plus spontanément peuvent voyager", a déclaré Jean-Baptiste Lemoyne lors d'un point presse virtuel sur la relance du tourisme en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca). "Le fait de conditionner le déplacement au fait d'être vacciné est un sujet éthique et pas un petit sujet", a-t-il insisté.

12h02

Le Japon a confirmé qu'il commencerait mercredi à administrer des vaccins contre le Covid-19, réservés dans un premier temps à un nombre réduit de personnels hospitaliers, le reste de la population devant attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à l'approche des Jeux olympiques.

11h55

Le nombre de rendez-vous pris dans les centres de vaccination anti-Covid connaît "une accélération ces derniers jours", a affirmé ce mardi Doctolib, qui s'apprête à ouvrir les réservations chez les médecins libéraux à partir de la semaine prochaine.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 249.000 rendez-vous la première semaine de février, 472.000 la deuxième, puis 154.000 pour la seule journée de lundi, a précisé le président de Doctolib, Stanislas Niox-Chateau, lors d'une conférence de presse.

11h31

11h03

Un tribunal de La Haye a statué mardi que le gouvernement néerlandais doit mettre fin au couvre-feu en vigueur, une mesure de lutte contre le Covid-19 qui avait conduit à de violentes émeutes dans le pays. "Le couvre-feu doit être levé immédiatement", a annoncé le tribunal dans un communiqué, estimant que "l'urgence particulière" requise pour instaurer une telle mesure n'a pas été démontrée.

09h53

Des hackers nord-coréens ont cherché à pénétrer sur les systèmes informatiques du géant pharmaceutique Pfizer pout trouver des informations sur le vaccin et les traitements contre le coronavirus , rapportent mardi des médias citant les services de renseignement sud-coréens.

Le Service national du renseignement (NIS) "nous a informés de ce que la Corée du Nord avait tenté d'obtenir des technologies comprenant le vaccin et des traitements contre le Covid au moyen d'une cyberattaque pour pirater Pfizer", a déclaré aux journalistes le député Ha Tae-keung.

03h56

Des poursuites seront lancées après un "déboulé" (défilé) organisé dimanche, entre les Abymes et Pointe-à -Pitre, alors que ce type de manifestation est interdit à cause de la crise sanitaire, a annoncé lundi la préfecture de la Guadeloupe dans un communiqué. "Plusieurs centaines de personnes", selon les médias locaux, se sont rassemblées pour défiler lors du dimanche gras, en zone pointoise. Dans un communiqué, la préfecture dit "déplorer ces comportements irresponsables de la part des organisateurs et des participants qui y ont entraîné de jeunes enfants" et annonce des poursuites à leur encontre.

01h54

Le Chili a commencé à vacciner ses enseignants contre le Covid-19 dans le but de rouvrir les écoles du pays pour le début de l'année scolaire le 1er mars, a annoncé le ministère de la Santé.

01h31

La vice-présidente des Etats-Unis Kamala Harris et le président français Emmanuel Macron ont plaidé lundi en faveur d'une "coopération bilatérale et multilatérale étroite" face au Covid-19 et au changement climatique, lors d'un entretien téléphonique.

00h00

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés, ainsi que celui des patients en service de réanimation, était en hausse, et se maintient donc à un niveau élevé, selon les chiffres publiés lundi par les autorités sanitaires. Les hôpitaux accueillaient 26.478 malades du Covid-19, dont 1.431 arrivés ces dernières 24 heures. Dimanche, ils étaient 26.401, dont 651 nouvelles hospitalisations. Concernant les services de réanimation, qui reçoivent les cas les plus graves, ils comptaient 3.371 patients, dont 306 arrivés depuis la veille. Dimanche, ils étaient 3.299 en réanimation (dont 113 entrées).