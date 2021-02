Les pays riches ne devraient manger que de la viande de synthèse, selon Bill Gates

Que faire pour lutter contre les changements climatiques ? Selon Bill Gates, l’une des solutions serait que les pays riches ne consomment plus que de la viande de synthèse, et abandonnent les protéines animales naturelles.

Outre les nécessités de se tourner vers des énergies vertes ou de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, que Bill Gates expose dans son livre qui parait ce mardi « How to Avoid a Climate Disaster » (Comment éviter un désastre climatique en français), il est nécessaire, selon le fondateur de Microsoft, de réfléchir à l’alimentation de demain.

Dans une interview accordée à la revue MIT Technology Review, Bill Gates rappelle que des alternatives à la viande existent, et défend l’idée que les pays les plus développés devraient laisser tomber la viande pour des équivalents de synthèse. «Je ne pense pas que les 80 pays les plus pauvres mangeront de la viande synthétique à l’avenir. Je pense par contre que tous les pays riches devraient passer à une viande de bœuf 100% synthétique. On s’habitue à la différence de goût, qui va s’améliorer avec le temps», assure-t-il.

Or aujourd’hui, les alternatives végétales à la viande, notamment des entreprises leaders du secteur aux États-Unis, Impossible Foods et Beyon Meat, ne représente que 1% de la viande dans le monde, rappelle Bill Gates. Ces viandes de synthèse représentent donc pour le moment seulement une toute petite part du marché, et sont de manière générale, encore plus couteuses à produire que de la viande classique.

La production de viande, l'une des principales causes des changements climatiques

Si l’homme est d’affaire est autant attaché à la réduction de la consommation de viande, c’est parce qu’elle représente l’un des principaux facteurs du réchauffement climatique. Les élevages intensifs poussent à la déforestation, notamment en Amazonie, où les surfaces agricoles qui remplacent les hectares de forêt servent à notamment à la production de soja pour nourrir le bétail à travers le monde. L’élevage de bovins participe aussi à une forte production de méthane, un gaz qui favorise l’effet de serre.

Bill Gates compte donc sur les innovations scientifiques en matière d’alimentation pour trouver des moyens de produire de la viande synthétique, respectueuse de la planète, peu couteuse, et productible à grande échelle.

Malgré les nombreux progrès qu’il reste à accomplir pour limiter les changements climatiques, Bill Gates se dit «optimiste» : «L'élection de Biden est une bonne chose. Ce qui est encore plus encourageant, c'est que si vous interrogez de jeunes électeurs, des millenials, qui s'identifient comme républicains ou démocrates, l'intérêt pour la question climatique est très élevé», se rassure-t-il.

